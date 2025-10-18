Όχι μόνο διαχώρισε τη θέση του από τα όσα είπε ο Βασίλης Φεύγας για τους νεκρούς των Τεμπών, ότι δεν «έπεσαν» για την πατρίδα, όπως οι νεκροί που τιμούμε στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά ο Στέλιος Πέτσας το χαρακτήρισε τραγικό λάθος και είπε πως η σύγκριση ήταν πραγματικά αδιανόητη.

«Εγώ τον γνωρίζω τον κ. Φεύγα χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό που άνθρωποι που έχουν μια κατάρτιση σε θέματα επικοινωνίας, κάνουν τέτοια λάθη. Πραγματικά η σύγκριση ήταν αδιανόητη» δήλωσε στο Open, για τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε τι στιγμιότυπο στα πρώτα λεπτά του βίντεο:

Τι είχε πει ο Βασίλης Φεύγας

«Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση...».

Στη συνέχεια, για να «δέσει» το επιχείρημά του, είχε πει: «Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα... Όπως στο Μάττι. Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάττι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη...».



