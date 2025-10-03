Άδωνις Γεωργιάδης: «Η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά - Ας βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα»

Για την ανακοίνωση της ομάδας γιατρών που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «απ' ότι ενημερώθηκα και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του, δεν τού βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρήθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο».

«Η κ. Κοσμοπούλου είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της αριστεράς», ανέφερε σκωπτικά και είπε μεταξύ άλλων ότι η ίδια «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Όποιος υποτίθεται δεν το ξέρει, είναι ψεύτης. Όταν βγάλει ανακοίνωση το νοσοκομείο, θα με ρωτήσετε».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Η υγεία του κ. Ρούτσι είναι μία χαρά. Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα ως υπουργός Υγείας για να δείξω το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας μού είπαν ότι δεν υπήρξαν παθολογικά ευρήματα στον κ. Ρούτσι».

«Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου. Δεν σάς κρύβω ότι μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος μετά από 19-20 ημέρες απεργίας πείνας πάει στα επείγοντα γιατί αισθάνεται μία αδιαθεσία», ανέφερε ο. Γεωργιάδης και συνέχισε λέγοντας:

«Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο».

«Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, άρα πήγε με την κ. Κοσμοπούλου. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου», επισήμανε ο υπουργός Υγείας.

«Οι άλλοι γιατροί που τόν εξέτασαν στη Νίκαια και με τους οποίους μίλησα ως υπουργός Υγείας, μού είπαν ότι δεν βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα», είπε επίσης.

«Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα», επισήμανε χαρακτηριστικά και ανέφερε: «Αν η κ. Κοσμοπούλου θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του, ας μάς δείξει τις εξετάσεις».

Αναφορικά με την αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο κ. Ρούτσι πριν λίγες ημέρες, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν πάει σε ξενοδοχείο».

Επίσης ανέφερε ότι «αν κάποιος θέλει να πάει στα επείγοντα δεν πάει στο πιο μακρινό νοσοκομείο».

Παράλληλα τόνισε ότι «το υπουργείο Υγείας έχει μονάδα γιατρών, ώστε να προσέξουμε μην πάθει κάτι. Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας».