Άδωνις Γεωργιάδης: «Πουθενά στον κόσμο δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στη συζήτηση αναφορικά με τις κλινικές στα νοσοκομεία, με αφορμή το τραγικό περιστατικό με το θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι «πουθενά στον κόσμο δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές».

Μάλιστα, όπως τονίζει, έκανε τη σχετική ερώτηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Λόγω του πρόσφατου τραγικού γεγονότος ξεκίνησε μία -έντονη- δημόσια συζήτηση του γιατί να μήν έχει το «Σισμανόγλειο» και Νευρολογική κλινική (ποτέ δεν είχε παρεπιπτόντως δεν είναι ότι είχε κάποτε και έκλεισε επί θητείας μου, δεν είχε ποτέ) και να πρέπει να μεταφέρονται οι ασθενείς από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο κλπ οι απόψεις αυτές προφανώς προέρχονται και από ανθρώπους που έχουν πολιτικά κίνητρα να βλέπουν στα πάντα την αποτυχία του ΕΣΥ, αλλά δέχομαι ότι κάποιοι κυρίως από άγνοια, καλόπιστα πάντως εγείρουν τέτοιου τύπου αντιρρήσεις.

Για να μην αντιδικούμε λοιπόν πάνω στα απολύτως προφανή και παγκοσμίως αποδεκτά, έθεσα το σχετικό ερώτημα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και έλαβα την σχετική απάντηση ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές.

Το λέω διότι είδα και κάποια βίντεο στο YouTube που με κατηγορούν και για αυτό (αφού φυσικά εγώ φταίω για όλα):

«Είναι σύνηθες παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα τα Νοσοκομεία να έχουν όλες τις κλινικές ή χωρίζονται σε κέντρα αναφοράς ανάλογα με την ασθένεια;»

«Δεν είναι σύνηθες - ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς - κάθε νοσοκομείο να διαθέτει όλες τις κλινικές και όλες τις ιατρικές εξειδικεύσεις.

Η οργάνωση του νοσοκομειακού χάρτη βασίζεται σχεδόν παντού στην αρχή της εξειδίκευσης και της διαβάθμισης των υπηρεσιών.»

