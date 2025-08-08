Λένα Σαμαρά: Μέσα σε 9μιση ώρες έχασε τη ζωή της - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία και τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η διοίκηση της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αναφέροντας πως στις 13:00 μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο και στις 22:30 το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό.

Τονίζεται σχετικά πως στο Σισμανόγλειο εξετάστηκε από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο ενώ αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Στον Ευαγγελισμό, κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η 34χρονη παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η Λένα Σαμαρά | INTIME

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής

Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική,

καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για

περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

