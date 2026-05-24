Άδωνις Γεωργιάδης προς ακτιβιστές στολίσκου: «Αν είχαν συλληφθεί από τη Χαμάς θα ήταν νεκροί»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προέβη σε μία ειρωνική ανάρτηση για τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα, μεταξύ τους Έλληνες, οι οποίοι απήχθησαν και βασανίστηκαν από τις Ισραηλινές αρχές, προτού αφεθούν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Με ανάρτηση στο X ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας γράφει: «Το πόσο με "αγαπούν" όλοι αυτοί οι "αλληλέγγυοι" είναι γνωστό….δεν υπάρχει κανένα θέμα τα αισθήματα είναι απολύτως αμοιβαία. Να χαίρονται που αν και εχθροί του Ισραήλ τελικά γύρισαν πίσω στην Ελλάδα σώοι.

Εάν ήταν εχθροί της Χαμάς και είχαν συλληφθεί από την Χαμάς τώρα θα ήταν ήδη νεκροί….αυτή είναι η πραγματική διαφορά που όλοι αυτοί από ιδεολογική σύγχυση δεν μπορούν να διακρίνουν….», είπε για τους ακτιβιστές, των οποίων τα βασανιστήρια μετέδωσε περήφανος ο ίδιος ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Το πόσο με «αγαπούν» όλοι αυτοί οι «αλληλέγγυοι» είναι γνωστό….δεν υπάρχει κανένα θέμα τα αισθήματα είναι απολύτως αμοιβαία. Να χαίρονται που αν και εχθροί του @Israel @IsraelinGreece τελικά γύρισαν πίσω στην Ελλάδα σώοι, εάν ήταν εχθροί της Χαμάς και είχαν συλληφθεί από την… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 24, 2026