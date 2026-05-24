Μενού

Άδωνις Γεωργιάδης προς ακτιβιστές στολίσκου: «Αν είχαν συλληφθεί από τη Χαμάς θα ήταν νεκροί»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε πως οι ακτιβιστές του Global Sumud πρέπει να είναι ευγνώμονες, επειδή δεν τους σκότωσε το Ισραήλ.

Reader symbol
Newsroom
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προέβη σε μία ειρωνική ανάρτηση για τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα, μεταξύ τους Έλληνες, οι οποίοι απήχθησαν και βασανίστηκαν από τις Ισραηλινές αρχές, προτού αφεθούν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Με ανάρτηση στο X ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας γράφει: «Το πόσο με "αγαπούν" όλοι αυτοί οι "αλληλέγγυοι" είναι γνωστό….δεν υπάρχει κανένα θέμα τα αισθήματα είναι απολύτως αμοιβαία. Να χαίρονται που αν και εχθροί του Ισραήλ τελικά γύρισαν πίσω στην Ελλάδα σώοι.

Εάν ήταν εχθροί της Χαμάς και είχαν συλληφθεί από την Χαμάς τώρα θα ήταν ήδη νεκροί….αυτή είναι η πραγματική διαφορά που όλοι αυτοί από ιδεολογική σύγχυση δεν μπορούν να διακρίνουν….», είπε για τους ακτιβιστές, των οποίων τα βασανιστήρια μετέδωσε περήφανος ο ίδιος ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ