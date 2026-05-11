To Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα: Τα ακίνητα στη Λαμία και η απόδοση στο ΚΚΕ

Σταθερή παραμένει η περιουσιακή εικόνα του Δημήτρη Κουτσούμπα, σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για το έτος 2025 (χρήση 2024). Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε εισοδήματα ύψους 43.347,94 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και επιπλέον 32.732,40 ευρώ από λοιπές πηγές, ενώ οι τόκοι καταθέσεων ανήλθαν σε μόλις 0,43 ευρώ.

Πιστός στο καταστατικό του κόμματος, ο Κουτσούμπας σημειώνει στη δήλωσή του ότι το σύνολο της βουλευτικής του αποζημίωσης για το 2024 αποδόθηκε στα ταμεία της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο πεδίο των αποταμιεύσεων, οι καταθέσεις του στην Εθνική Τράπεζα έχουν ως υψηλότερο υπόλοιπο το ποσό των 18.718,82 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του εντοπίζεται στη Λαμία, όπου διατηρεί δύο διαμερίσματα (60 και 45 τ.μ.) από γονική παροχή του 1990. Στη φετινή δήλωση υπήρξε μια τυπική τροποποίηση στην περιγραφή των ακινήτων, η οποία οφείλεται σε διαδικασία τακτοποίησης.

Τέλος, η δήλωση του Γραμματέα του ΚΚΕ παραμένει «λευκή» όσον αφορά δανειακές υποχρεώσεις και συμμετοχές σε επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη μηδενική του έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα.