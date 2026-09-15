Αφροδίτη Λατινοπούλου: Άρση της ασυλίας της αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση πλαστών υπογραφών

Την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετώντας τη σχετική έκθεση που καταρτίστηκε έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Σύμφωνα με την έκθεση, στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της κ. Λατινοπούλου, στο πλαίσιο έρευνας για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων, καθώς και της κατ’ εξακολούθηση απάτης εκλογέων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται φέρεται να αφορούν την περίοδο από το 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η κ. Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα «Φωνή Λογικής» κατά παράβαση των προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την ίδρυση πολιτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι η ιδρυτική διακήρυξη ενός πολιτικού κόμματος πρέπει να φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον 200 πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση, σημαντικό μέρος των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική διακήρυξη της «Φωνής Λογικής» φέρεται να ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν οι καταγγελίες αυτές συνδέονται με τη χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, τη λειτουργία του μετά την ίδρυσή του, αλλά και τη συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Η έρευνα των ελληνικών Αρχών

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζει ότι, βάσει του πρωτοκόλλου της ΕΕ για τα προνόμια και τις ασυλίες, οι ευρωβουλευτές προστατεύονται από έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο που εκφράζουν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι τα αδικήματα που διερευνώνται δεν σχετίζονται με γνώμη ή ψήφο που εκφράστηκε στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών της καθηκόντων.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται στις σχετικές συνταγματικές εγγυήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη, να γίνει σύλληψη ή να επιβληθεί περιορισμός σε βουλευτή χωρίς προηγούμενη άδεια της Βουλής. Οι αντίστοιχες εγγυήσεις εφαρμόζονται και στους Έλληνες ευρωβουλευτές στο έδαφος της χώρας.

Όπως επισημαίνεται, σκοπός της βουλευτικής ασυλίας δεν είναι να αποτελεί προσωπικό προνόμιο του ευρωβουλευτή, αλλά να προστατεύει την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει, επίσης, ότι δεν λειτουργεί ως δικαστήριο και ότι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας άρσης ασυλίας ο ευρωβουλευτής δεν μπορεί να θεωρείται κατηγορούμενος. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές Αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μαρτυριών.

Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις «fumus persecutionis», δηλαδή ότι η δικαστική διαδικασία έχει κινηθεί με σκοπό να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ως ευρωβουλευτή.

Ως εκ τούτου, η Ολομέλεια ενέκρινε την άρση της ασυλίας της και ανέθεσε στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαβιβάσει άμεσα την απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, καθώς και στην ίδια την ευρωβουλευτή.

Οι καταγγελίες για τις υπογραφές

Η υπόθεση των υπογραφών είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα ήδη από το 2024. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ethnos.gr, τον Νοέμβριο του 2024 ο Ίωνας Ανδρικόπουλος, πρώην μέλος του εξαμελούς πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής Λογικής» – η οποία αρχικά ονομαζόταν «Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπούλου» – και συνεργάτης της επικεφαλής της, υποστήριξε σε ένορκη βεβαίωσή του ότι κατά την περίοδο ίδρυσης του κόμματος το 2023 συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 100 από τις 200 απαιτούμενες υπογραφές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε βάσιμες υποψίες πως οι υπόλοιπες περίπου 100 υπογραφές δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η διαδικασία ίδρυσης του κόμματος δεν είχε γίνει σύμφωνα με τον νόμο.

Σχετικές καταγγελίες είχε κάνει και ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος είχε συνεργαστεί αρχικά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πλαίσιο του δικού του πολιτικού σχηματισμού, «Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής – ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.».

Μετά την αποχώρησή της και τη δημιουργία του δικού της πολιτικού σχήματος, ο κ. Μπογδάνος είχε καταγγείλει ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου οικειοποιήθηκε το όνομα και το έμβλημα του κόμματός του. Το κόμμα της είχε αποκλειστεί από τις εθνικές εκλογές του 2023, με τον Άρειο Πάγο να μην εγκρίνει τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία.

Σε δική του ένορκη βεβαίωση, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκανε λόγο για αρκετές δεκάδες πλαστές υπογραφές. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι καταθέσεις δύο ακόμη προσώπων, τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025.

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε, παράλληλα, αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στην αναφορά – ενδέχεται να είχαν τελεστεί αδικήματα όπως η εξαπάτηση εκλογέων, η κατάρτιση πλαστών εγγράφων και η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και των ανώτατων δικαστικών Αρχών.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία διαβιβάστηκε η αναφορά, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.