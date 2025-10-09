Αγώνας δρόμου για τον Φάμελλο: Στόχος να προλάβει διαρροές βουλευτών μετά την παραίτηση Τσίπρα

Τις ενδεχόμενες τάσεις φυγής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εμποδίσει ο Σωκράτης Φάμελλος σε μια δύσκολη συγκυρία για την Κουμουνδούρου στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει κατ' ίδιαν συναντήσεις με βουλευτές, με την πόρτα του γραφείου του να έχουν περάσει η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Τη δεδομένη στιγμή στο αίτημα Πολάκη, όπως σημειώνουν στελέχη της κόμματος, για σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας ο κ. Φάμελλος τάσσεται κατά, καθώς εκτιμά πως πρέπει πρώτα να «κάτσει η σκόνη», ώστε να αποφευχθεί ένα ενδεχόμενο νέο «ρήγμα» στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα αφορά την στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Υπάρχουν στελέχη που τού ζητούν την μετωπική σύγκρουση με την Αλέξη Τσίπρα με το επιτελείο Φάμελλου να εκτιμά πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αποσύνθεση του κόμματος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως η συνεδρίαση του κομματικού οργάνου θα μπορούσε να γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα ώστε να μπορεί να γίνει μια πιο ψύχραιμη συζήτηση.

Στο τραπέζι έχει πέσει ξανά η πρόταση να ζητηθούν από στελέχη και βουλευτές δηλώσεις δεσμεύσεις ότι δεν θα αποχωρήσουν από το κόμμα και πως θα είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μία τέτοια εξέλιξη βέβαια θα έφερνε πολλές αντιρρήσεις, ωστόσο είναι ένα σενάριο που προκρίνουν όσοι πιστεύουν πως είναι προτιμότερη τώρα μία σύγκρουση, ώστε να ανακάμψει και πάλι το κόμμα παρά μία εσωστρέφεια που θα κρατήσει για καιρό και θα «γονατίσει» την Κουμουνδούρου.