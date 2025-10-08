Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στο Ωδείο Αθηνών, όπου παρουσιάζεται το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο Μητσοτάκης και οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς, στην πρώτη τους κοινή συνύπαρξη από μια εκδήλωση πριν από έναν χρόνο στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Φιλοθέη. Μετά ακολούθησε η διαγραφή Σαμαρά και τα πράγματα άλλαξαν, αλλά τώρα το κλίμα στην κυβέρνηση είναι διαφορετικό, με διαρκή ανοίγματα στον Σαμαρά. Πάντως, καταλαβαίνω ότι η χωροταξία δεν θα ευνοεί πολλά-πολλά, καθώς ο Μητσοτάκης θα κάτσει ανάμεσα στον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Οι λεπτοί χειρισμοί

Στην εκδήλωση δεν αποκλείεται ο Μητσοτάκης να πει δύο κουβέντες στην αρχή, εφόσον και ο συντονιστής Νικήτας Κακλαμάνης τον καλέσει στο βήμα. Πάντως, ούτε το Μαξίμου ούτε οι διοργανωτές θέλανε να διαρρεύσει αυτό, καθώς τα πράγματα είναι περίεργα και άμα διαφαινόταν ότι θα είναι μια εκδήλωση με ομιλητή τον Μητσοτάκη μπορεί να είχαμε άλλου είδους απώλειες.

Ο Τσίπρας κι ο εκλογικός συνδυασμός

Αν κάτι φαίνεται πως χαρακτηρίζει τη νέα εποχή του Αλέξη Τσίπρα, μετά το rebranding, είναι η προσπάθειά του να αποσυνδεθεί από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως και να το κάνουμε, προσέφερε άπειρο ερασιτεχνισμό κι αρκετά λούμπεν στοιχεία για να το πω κομψά. Οι τρεις-τέσσερις άνθρωποι που είναι πια κοντά στον Τσίπρα, δηλαδή οι Καλπαδάκης, Χουλιαράκης, Καλογήρου και Βασιλειάδης, είναι αν μη τι άλλο άνθρωποι με επιστημονικό υπόβαθρο και κύρος. Το ερώτημα για το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει, είναι το πώς ο πρώην Πρωθυπουργός θα αποφύγει την ταύτιση του με πρόσωπα αμφιβόλου ποιότητας και πολιτικής υπόστασης. Για αυτό ακούγεται έντονα η λύση ενός εκλογικού συνδυασμού που θα συγκροτηθεί ανά την Ελλάδα με υποψηφίους που θα έχουν πρώτα πλήρως ελεγχθεί. Γιατί από κόμματα, οργανώσεις και όργανα, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν χορτάσει.

Τα αποκαΐδια του ΣΥΡΙΖΑ

Έχω σταματήσει να μετράω το πόσα κόμματα έχουν προκύψει από τις συνεχείς διασπάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκινώ, με τον κίνδυνο να έχω ξεχάσει κάποια. Το 2010 έφυγε ο Φώτης Κουβέλης για να φτιάξει τη ΔΗΜΑΡ. Το 2015 Ο Λαφαζάνης έφτιαξε τη ΛΑΕ. Ακολούθησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας και ο Γιάνης Βαρουφάκης με το Μέρα25. Μετά την Προεδρία Κασσελάκη δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά, ο Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη και βέβαια το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Ο τελευταίος - που λογικά θα κλείσει την πόρτα, είναι και ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Η στήριξη των media

Σε μια εποχή που η τηλεόραση δεν έχει τη σημασία που είχε πριν μια δεκαετία ή δυο δεκαετίες στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών, στα δελτία ειδήσεων κάποιων καναλιών φάνηκε ήδη η προσπάθεια να σιγοντάρουν την διαφαινόμενη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το περίεργο είναι πως πρόκειται για τους ίδιους τηλεοπτικούς σταθμούς που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν δριμύτατοι επικριτές του. Το θέμα δεν είναι οι κωλοτούμπες - αυτές συμβαίνουν συχνά. Το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει η στήριξη - εάν θα έχει διάρκεια ή εάν στη μέση του δρόμου χαθεί.

Ο Μητσοτάκης και οι βιομήχανοι

Η χθεσινή ομιλία του Μητσοτάκη στον ΣΕΒ ήταν αρκετά διαφορετική σε επίπεδο κλίματος σε σχέση με άλλες. Χειροκροτήθηκε εμβόλιμα μια φορά, μόνο όταν απευθύνθηκε στον Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη Νάγκελ, λέγοντας ότι οφείλουμε να είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε και δεν χρειάζεται να πρέπει να μας τα επισημαίνει ένας ξένος που ήρθε στη χώρα μας. Γενικώς, διέκρινα μια ψυχρασία, καθώς πολλοί βιομήχανοι εμφανίζονται προβληματισμένοι και αποστασιοποιημένοι, χώρια του ότι έχουν το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους, για το οποίο δεν άκουσαν χθες μια οριστική λύση.

