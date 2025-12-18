Αιχμές Χατζηβασιλείου σε Τσίπρα για τις Πρέσπες: «Η αριστερή συνείδηση πλέει στην Ιθάκη, αλλά έχει ομίχλη»

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου προχώρησε σήμερα (18/12) σε μια αιχμηρή ανάρτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τη συμφωνία των Πρεσπών.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής επεσήμανε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας που υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται στις δηλώσεις του με τον όρο «Μακεδονία».

«Ο Ζόραν Ζάεφ, που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.

Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη», δήλωσε ο Τάσος Χαρζηβασιλείου στο Χ.

Ο @Zoran_Zaev, που συνυπέγραψε με τον @atsipras τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.



Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη. pic.twitter.com/Pn1htsZdNl — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) December 18, 2025