Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η ΚΕ του Σαββάτου - Κάλεσμα τη Δευτέρα 13/7 για συνεδρίαση

Αλαλούμ τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος θα γίνει κανονικά το Σάββατο 11/7 καθώς έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες υπογραφές για την σύγκλησή της.

Ωστόσο, με γραπτό μήνυμα τα μέλη της Πολιτικής Γραμμετίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενημερώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής να προσέλθουν τη Δευτέρα στην Κουμουνδούρου, για να προετοιμάσουν τη συνεδρίαση της Κ.Ε, αφού ακύρωσαν την αυριανή συνεδρίασή της, παρά το κάλεσμα των Πολάκη, Παππά και Δούρου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ».