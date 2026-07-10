Πολάκης: «Παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως - Κανονικά σε συνεδρίαση η Κ.Ε. το Σάββατο»

«Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει σελίδα» δήλωσε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος από τα κεντρικά της Κουμουνδούρου, όπου συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία, εξαπολύοντας, ταυτόχρονα, «βέλη» και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα συνέλθει αύριο κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή «παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως».

Γι' αυτό, πρόσθεσε, «αύριο συνεδριάζουμε για να κάνουμε τα εξής πράγματα:

Πρώτον, να αλλάξουμε την πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδριά του, καλώντας στην ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών, δημοκρατικών, προοδευτικών δυνάμεων.

Δεύτερον, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα».

Ερωτηθείς αν η διαδικασία προβλέπει πρώτα εκλογή προέδρου και μετά επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή. Οι αποφάσεις της έχουν ισχύ νόμου για το κόμμα», τόνισε, εξηγώντας ότι χρειάζεται η συμμετοχή άνω των 130 ατόμων.

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Σε εκείνο το σημείο του μεταφέρθηκε μια δήλωση του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, για τον κ. Πολάκη και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ με εκείνον να απαντά:

«Ο κύριος Γεωργιάδης αντί να ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ, να ασχοληθεί με τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Αττικού Νοσοκομείου, η οποία έχει δέκα ασθενείς μέσα και την οποία την κλείνουν ξαφνικά για αποστείρωση αύριο, λέγοντας στους δέκα ασθενείς, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, να πάνε να νοσηλευτούν σε κοινούς θαλάμους».

Στο σχόλιο ότι αν αναλάβει την ηγεσία του κόμματος θα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης απάντηεσ ως εξής:

«Γιατί δεν αντιστρέφετε το ερώτημα; Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του. Εμείς εδώ ήμασταν. Και ο κύριος Τσίπρας εδώ ήτανε, μέχρι που αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Για δύο χρόνια δεν μίλησε και μετά αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Δεν βγήκαμε εμείς απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα με το πιο πλήρες πρόγραμμα κυβερνώσας Αριστεράς βαθιών θεσμικών αλλαγών που έχει ανάγκη η εργαζόμενη λαϊκή πλειοψηφία».