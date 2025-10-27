Σε αχαρτογράφητα νερά ο ΣΥΡΙΖΑ και στη μέση ο Τσίπρας - Πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του

Στα αχαρτογράφητα νερά της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να «κινείται» ο ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας επί της ουσίας στάση αναμονής για έναν ακόμη μήνα μέχρι και την κυκλοφορία του βιβλίου.

Μπορεί η ταραχώδης πολιτική Γραμματεία του κόμματος να έδωσε το σήμα της σύγκλισης με τον Πρώην πρωθυπουργό ωστόσο όλα τα δεδομένα θα υπάρχουν στο τραπέζι όταν αποκαλυφθούν τα όσα γεγονότα έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να αναφέρει στο βιβλίο του δείχνοντας με ποιους συντρόφους του θέλει να πορευτεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στην Κουμουνδούρου άλλωστε επέλεξαν, με το κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελλου για συνεννόηση, να ασκήσουν και μια πίεση προς τον Πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου.

Αλέξης Τσίπρας: Οι «κόκκινες γραμμές» για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει πως τραβάει κόκκινη γραμμή με τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητώντας νέα πρόσωπα από την κοινωνία ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως στην περίπτωση που κάνει το επόμενο βήμα δεν θα υπάρχει θέση και για πρόσωπα της Κουμουνδούρου που έχει πολύ καλές σχέσεις.

Συνεχίζοντας βάση σχεδίου ο Πρώην πρωθυπουργός την Πέμπτη, εκτός απροόπτου, θα ανακοινώσει τα πρώτα 30 μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, προσωπικοτήτων που θα αποτελούν και την «μαγιά» για το νέο του εγχείρημα.

Επιστήμονες και ακαδημαϊκοί που θα μπορούσαν να αποτελούν εκείνους που θα επεξεργάζονται τις θέσεις Τσίπρα για τα καίρια θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη και οι προετοιμασίες για τις περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του που θα έχει την δυνατότητα να συνομιλήσει με τους πολίτες και να αφουγκραστεί τις διαθέσεις που έχουν απέναντι του.

Εν τω μεταξύ μέσα σε αυτό το κλίμα συνεδρίασε και η πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς όπου καταγράφηκαν. δυο διαφορετικές γραμμές για το θέμα των συνεργασιών.

Ο Αλέξης Χαρίτσης πρότεινε να συνεργαστεί το κόμμα και να συμμετέχει στις διεργασίες ενός προοδευτικού μετώπου μη εξαιρώντας τον Αλέξη Τσίπρα εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση του, με την Έφη Αχτσιόγλου, τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, την Θεανώ Φωτίου, την Μερόπη Τζούφη, τον Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και τον Φερχάτ Οζγκιούρ να τάσσονται υπερ αυτής την πρότασης και απο την άλλη πλευρά υπήρχε η πρόταση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για συνεργασίες με την ριζοσπαστική αριστερά δηλαδή με το ΚΚΕ, οργανώσεις της Αριστεράς και το ΜεΡΑ25 βγάζοντας απο το κάδρο τον Αλέξη Τσιπρα.

Η πάλαι ποτέ «ομπρέλα» του ΣΥΡΙΖΑ συντάχθηκε με την πρόταση Σακελλαρίδη με Τσακαλώτο και Πέρκα να την στηρίζουν ενώ και οι Δριτσας, Αναγνωστοπουλου δεν εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι σε αυτή την επιλογή. Όπως και να έχει βέβαια ο Αλέξης Τσιπρας θα δώσει το τελικό σήμα για τις οποίες διεργασίες όταν αποφασίσει με ποιους και αν θα κινηθεί.

Προς το παρόν ο Πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη σιωπή και δεν έχει σχολιάσει ούτε τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και τις διεργασίες της Νέας Αριστερας. Άλλωστε γι αυτό παραιτήθηκε ώστε να έχει λυμένα τα χέρια του και να αποφασίζει ο ιδιος ποτέ και πως θα μιλάει.