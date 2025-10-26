«Έλεγα να πάρω τρένο, αλλά μετά τα Τέμπη θα ρισκάρω στην άσφαλτο»: Απαντήσεις που δεν αρέσουν στο μήνυμα του υπ. Μεταφορών

Το υπουργείο Μεταφορών έστειλε ένα μαζικό μήνυμα (σπαμ) σε πολλούς πολίτες της χώρας, ώστε εν όψει τετραημέρου (όπως το έκαναν πολλοί) να προσέχουν στον δρόμο. Υπενθύμισαν μάλιστα πως πέρσι έχασαν τη ζωή τους την 28η Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι.

Διαβάστε ακόμα: Το Υπουργείο Μεταφορών έστειλε sms για την 28η Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου»

Ο κόσμος αντέδρασε και εύλογα με το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς για μία ακόμη φορά μετατίθεται η ευθύνη στους πολίτες. Πολλοί έστειλαν μήνυμα κάτω από τους λογαριασμούς του υπουργείου Μεταφορών στα social media, λέγοντας: «Φτιάξτε τους δρόμους».

Υπουργείο Μεταφορών

Γράφουν για το κάκιστο οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία της χώρας. Το 2025 σε μεγάλα κομμάτια της Εθνικής Οδού δεν υπάρχει φωτισμός, όταν διόδια ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.

Yπουργείο Μεταφορών

Πολλοί υπενθύμισαν μάλιστα στο υπουργείο πως τριήμερο ήταν και το 2023, όταν μπήκε κόσμος στο τρέν - ένα ασφαλές μέσα κατά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή- αλλά 57 άνθρωποι, νέα παιδιά κυρίως, έχασαν τη ζωή τους.

Ένα χρήστης μάλιστα έγραψε εύστοχα, «έλεγα να πάρω το τρένο αλλά μετά τα Τέμπη, θα ρισκάρω στην άσφαλτο».

Διαβάστε ακόμα: Κυρανάκης για το μήνυμα του υπουργείου: «Γι' αυτούς που είδαν «σκάνδαλο», δεν έγινε καμία ανάθεση»

Ανάμεσα σε αυτούς που απάντησαν ήταν και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Κολυδάς μήνυμα



