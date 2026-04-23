Ευθεία καταδίκη προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα του Οικονομικού Forum των Δελφών, λέγοντας πως μετά τις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως, οφείλει να παραιτηθεί.

Δήλωσε συγκεκριμένα πως «δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μία κανονική χώρα. Αν ζούσαμε σε μία κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, αν μετά από όσα είπε σήμερα η κα Κοβέσι σε αυτό το forum -μιλώντας για διαφθορά, έγκλημα, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής- είχαμε έναν κανονικό πρωθυπουργό, που σεβόταν τους θεσμούς της δημοκρατίας, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκυρηχθούν εκλογές.

Όμως δεν έχουμε κανονικότητα, οπότε θα μου επιτρέψετε, εκτός αν με διαψεύσει ο κ. Μητσοτάκης και αποδείξει ότι είναι πρωθυπουργός με δημοκρατικές ευαισθησίες.

Τσίπρας: «Επέστρεψα γιατί ήταν αναγκαίο»

Επέστρεψα στην πολιτική για όλους τους λόγους που ανέφερα στην προηγούμενη απάντηση. Διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μία χώρα με μία κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσες μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορώ να μένω στη βολική Σιωπή.

Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα, και στη χώρα η σταθερότητα. Επιστρέω γιατί το θεωρώ αναγκαίο.