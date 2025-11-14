Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με νέα ανάρτηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το υπό έκδοση βιβλίο του «Ιθάκη», αποδίδοντας στον πρωθυπουργό «φόβο» για τη συμβολή του βιβλίου σε προοδευτικές πολιτικές εξελίξεις και κατηγορώντας τον για «συγκάλυψη» και «αποδόμηση της αλήθειας».

Με έντονο συμβολισμό, μίλησε για ένα μέλλον «εντιμότητας και δικαιοσύνης» απαλλαγμένο από «Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες», τους οποίους απέδωσε στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».

Η ανάρτηση του Τσίπρα ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο συνέδριο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, χαρακτήρισε το βιβλίο «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να το διαβάσει, αφήνοντας «σε άλλους το έργο της αποδόμησης».

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για πολιτικούς που «αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους», ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο, και σχολίασε ότι «την ιστορία σου τη γράφεις όσο είσαι στην πολιτική· αν σε πιάνει άγχος να την ξαναγράφεις, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».

Η αντιπαράθεση γύρω από την «Ιθάκη» δεν περιορίζεται σε μια λογοτεχνική κριτική. Το βιβλίο του Τσίπρα λειτουργεί ως πολιτικό μανιφέστο, με τον ίδιο να το παρουσιάζει ως συμβολή σε ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, ενώ ο Μητσοτάκης το αντιμετωπίζει ως προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της υστεροφημίας.

Η «Συνθήκη Ιθάκης» που αναδύεται μέσα από αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση θυμίζει την Οδύσσεια: ο προορισμός είναι η αλήθεια και η κάθαρση, αλλά το ταξίδι περνά μέσα από Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, που στην πολιτική αφήγηση του Τσίπρα ταυτίζονται με την τρέχουσα διακυβέρνηση.

Η συζήτηση αυτή δείχνει πως ακόμη και πριν κυκλοφορήσει, η «Ιθάκη» έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής μάχης, με τον συμβολισμό της να υπερβαίνει το βιβλίο και να αγγίζει την ίδια την πορεία της χώρας.