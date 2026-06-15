Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια: «Αν σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες πάμε για κυβέρνηση»

Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε στην πλατεία 17ης Αυγούστου 1944 (Οσίας Ξένης ) στη Νίκαια, στον πρώτο κύκλο συναντήσεών του με τους πολίτες, τις τοποθετήσεις τους για τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους από μία μελλοντική διακυβέρνηση.

Η προκείμενη αυτών των εκδηλώσεων είναι το αφούγκρασμα των προβλημάτων της κοινωνίας, με εκπρόσωπους απλούς πολίτες, και τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά δημόσια εφ' όλης της ύλης μετά το πέρας των ομιλιών.

Τσίπρας: Ο λόγος στους πολίτες

Μελίνα

Τον λόγο πήρε πρώτα η Μελίνα, μέχρι πρότινος μαθήτρια και υποψήφια στις Πανελλαδικές, λέγοντας:

«Θέλω να εκφράσω κάθε μαθητή που ένιωσε ότι η ζωή του δεν ανήκε στον ίδιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα τρώει χρόνια από τις ζωές μας, ενώ για την πλειονότητα των μαθητών, το λύκειο έχει γίνει συνώνυμο του άγχους και της εξάντλησης.

Η υπέρογκη ύλη είναι αδύνατο να διδαχθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά μόνο σε μία χρονιά. Έτσι καταφεύγουμε στα φροντιστήρια. Πόσο δωρεάν είναι τελικά η «δωρεάν» εκπαίδευση που μας πλασάρουν;

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταθερή μείωση των υποψηφίων, όλο και περισσότεροι νέοι δεν εμπιστεύονται το σύστημα και στρέφονται εναντίον του».

Βάιος

Στη συνέχεια το μικρόφωνο πήρε ο Βάιος, μουσικός στο επάγγελμα, αναφέροντας: «Πολλές φορές στη δουλειά μας, αυτό που αναφέρουμε είναι η διάρκεια στον χρόνο. Το πώς θα είναι μετά κάποιος αν καταξιωθεί στον χώρο της τέχνης. Δουλεύω από πολύ μικρός σε μουσικές σκηνές είτε ως μαέστρος, και τώρα σε θέατρο και στον κινηματογράφο.

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Αυτό το συνάντησα, με τρόμο, την περίοδο της καραντίνας. Οι καλλιτέχνες βιώσαμε απαξίωση, δεν υπήρχαμε πουθενά. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έγινε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Οριακά δεν υπάρχει όποιος ασχολείται με την τέχνη, θεωρείται ότι απλά κάνει το χόμπι του.

Πήγα σε δημόσιο μουσικό σχολείο. Ε¨δωσα και εγώ Πανελλαδικές, αλλά σε πράγματα που δεν διδασκόμουν ποτέ στο μουσικό σχολείο. Η μήτρα του προβλήματος είναι ότι εκπαιδευόμαστε χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή την εποχή ασχολείται περισσότερο με τα μάρμαρα παρά με τους ανθρώπους».

Βασίλης

Ο Βασίλης Μανωλάκος, εργολαβικός εργαζόμενος στις προβλήτες της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, ιδρυτικό μέλος του σωματείου εργαζομένων και μέλος της διοίκησης του Σωματείου μιλά για την επισφάλεια και την ανασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.

«Η δυστοπία που ζούμε γεννά κατάθλιψη και απογοήτευση. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή της πολιτικής, είπε μεταξύ άλλων.

Τσίπρας: «Γίναμε αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση»

Ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε τελικά τον λόγο και είπε πως δεν είναι τυχαίο πως «ξεκινάμε σήμερα από την κοκκινιά, ξέρουμε από που ερχόμαστε και που πηγαίνουμε.

Αυτό που συνέβη την 26η Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Από την ίδρυση της ΕΛΑΣ, μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες ώρες γίναμε αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.

Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι σταθερότητα, είναι οπισθοδρόμηση. Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Σήμερα αυτοί που μας κυβερνάνε δεν μπορούν να καταλάβουν τους λαϊκούς ανθρώπους γιατί δεν έχουν ζήσει ανάμεσά τους.

Τώρα νομίζω πως ο κ. Μητσοτάκης έχει καταργήσει το τριψήφιο τηλέφωνο -αυτό που θα χτυπούσε στις 03.00 τα ξημερώματα- και συνομιλεί με τους υπουργούς του απευθείας με το Predator», είπε μεταξύ άλλων.

Τσίπρας: Οι 5 άμεσες παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο του προγραμματικού του σχεδιασμού, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τα πέντε πρώτα μέτρα που θα εφάρμοζε για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών:

Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους Δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων Δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο Αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς