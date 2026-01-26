Σχόλιο αναφορικά με την τραγωδία με τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρωινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων» σημείωσε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως «η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Η φωτιά στη βιομηχανία ξέσπασε περί τις 04:00 ύστερα από ισχυρή έκρηξη στο σημείο. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενες, ενώ δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες περί τέταρτης νεκρής μέσα στο κτίριο, που έχει κατακαεί. Παράλληλα, άλλα έξι άτομα τραυματίστηκαν αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ψήφος αποδήμων και αυξήσεις μισθών

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία είναι κρίσιμη και συμπλήρωσε πως βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα.

Σχετικά με την επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, πρότεινε Ειδική Τριεδρική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού.

Έκανε λόγο για μία «αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά τείχη» και εξέφρασε την ελπίδα του «ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου». Ακόμα, σημείωσε πως οι διαβουλεύσεις για το θέμα θα αρχίσουν σύντομα.

Όσον αφορά στο θέμα της αύξησης μισθών, είπε πως στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους.

Για την ακρίβεια, επεσήμανε πως «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».