Άμεση απάντηση Αθήνας για τις δηλώσεις Φιντάν: «Αναθεωρητικές θέσεις είναι καθολικά απορριπτέες»

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που νωρίτερα τόνισε πως «όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά».

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως «αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες» και θυμίζουν πως «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Πιο συγκεκριμένα:

«Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών.

Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία.»

Φιντάν: «Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι στο Αιγαίο πρέπει να επιδιωχθεί λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Σύμφωνα με τον Φιντάν, στόχος της Άγκυρας παραμένει η μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου «σε περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», κάτι που –όπως είπε– αποτελεί «ξεκάθαρη βούληση του Προέδρου» της Τουρκίας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του διατηρεί την πρόθεση για θετική ατζέντα με την Ελλάδα, ενώ έκανε μνεία και στη Δυτική Θράκη, σημειώνοντας ότι οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται».