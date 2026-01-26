Αναβάλλει την κοπή πίτας ο Χατζηδάκης μετά την τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του γραφείου του.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, λόγω του τραγικού δυστυχήματος, η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί. «Αναβάλλεται, λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας του γραφείου μου.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης», σημείωσε.

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.