Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Ο Τσίπρας βάφτισε τον τυχοδιωκτισμό ρήξη - Βαθιά διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης»

Ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο ελληνικός λαός δεν χρωστά νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ακόμα πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Ανδρουλάκης - Δείτε την ομιλία του

Ανδρουλάκης: «Βαθιά διεφθαρμένο το σύστημα Μητσοτάκη»

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έκανε λόγο για «συγκλονιστική παρουσία», τονίζοντας ότι «σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας».

«Σήμερα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και έδωσε εθνική αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στα εκλογικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ.

«Τιμούμε την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές», σημείωσε, προσθέτοντας πως «από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει ρεύμα ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε προς τους πολίτες το ερώτημα του τι θα επιλέξουν στις επόμενες εκλογές: «Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων και κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν ρήξεις και κόμματα που έχουν τη στήριξη των ολιγαρχών ή θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη;».

Έντονη ήταν η κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι, ενώ εξελέγη με τη δέσμευση να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα μετά την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, τελικά οικοδόμησε, όπως υποστήριξε, «ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και πιο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας».

«Ο Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα μετά την αποτυχία Τσίπρα-Καμμένου και οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και πιο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας», ανέφερε.

Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης ζητά και τρίτη ευκαιρία»

Αναφερόμενος στη συζήτηση για μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, σχολίασε την πρόθεση του πρωθυπουργού να συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος».

«Λέει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν χωρούν αυταπάτες» στην εξωτερική πολιτική.

Σχολιάζοντας την κυβερνητική ρητορική περί «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε με αιχμηρό τρόπο ότι «για χρόνια έλεγαν ότι έχουμε ήρεμα νερά και τελικά έχουμε θαλασσοταραχή».

«Η εξωτερική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα. Τα ήρεμα νερά πήγαν περίπατο», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διεκδικήσει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Το μήνυμά μας στην Τουρκία είναι καθαρό: Θέλουμε καλή γειτονία με προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε.

Ανδρουλάκης: Αιχμές και για Τσίπρα

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πολιτική του επιστροφή και το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη.

«Έρχεται λοιπόν ο συγκυβερνήτης του Καμμένου, που βάφτισε τον τυχοδιωκτισμό ρήξη και το πρόγραμμά του είναι ταυτισμένο με την εξαπάτηση και την αναξιοπιστία», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι «έδωσε για έναν αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές».

Ακόμα, στηλίτευσε τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη Golden Visa, ασκώντας κριτική για την αλλαγή της στάσης του.

«Τον Ιούνιο έλεγε ότι έπρεπε να καταργηθεί και τώρα θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει για να βάλουν ένα δισεκατομμύριο στα ταμεία του κράτους», σημείωσε.

Κατά τον κ. Ανδρουλάκη, το πραγματικό δίλημμα για τη χώρα δεν είναι μεταξύ συντήρησης και ανακύκλωσης παλαιών πολιτικών επιλογών, αλλά μεταξύ ενός αποτυχημένου συστήματος και ενός νέου αξιόπιστου σχεδίου.

«Το δίλημμα δεν είναι συντήρηση ή ανακύκλωση ενός αποτυχημένου συστήματος. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο και αξιοπιστία. Εμείς μπορούμε», ανέφερε.