Ανδρουλάκης: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους έως 24 ετών στα ΜΜΜ

Σε εκδήλωση με νέους, στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, συμμετέχει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε για πλήθος ζητημάτων που απασχολούν τη νέα γενιά, όπως το ενοίκιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά ανακοίνωσε τη δέσμευσή του, στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ εκλεγεί κυβέρνηση, να θεσπίσει δωρεάν πρόσβαση στους νέους έως 24 ετών, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

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«Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το νέο μέτρο για το οποίο δεσμευόμαστε και αφορά όλους τους νέους κάτω των 24 ετών. To ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση, όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν καθολική, δωρεάν πρόσβαση, και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και κοστολογημένο μέτρο.