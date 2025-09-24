Ανδρουλάκης για Ελληνοτουρκικά: «Δεν βλέπω ούτε τα ήρεμα νερά, ούτε έναν απομονωμένο Ερντογάν»

Σφοδρή κριτική ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με αφορμή την αιφνιδιαστική αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και μια σειρά αρνητικών εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί «με διαφορά φάσης» και ότι «σύρεται από τις εξελίξεις».

Η αναβολή της συνάντησης κλιμάκωσε περαιτέρω την έντονη κριτική από τη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο και αντιδρά με καθυστέρηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε», σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Άγκυρας για αναβολή της συνάντησης.

Διαβάστε ακόμα: Σκιές για τα πραγματικά αίτια της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προχειρότητα και αμφισβήτησε πλήρως το αφήγημα ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι απομονωμένος και πως επικρατούν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο. «Δεν βλέπω ούτε τα "ήρεμα νερά", ούτε έναν "απομονωμένο" Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ και άλλους ηγέτες αυτές τις μέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται να επανέλθει στο ζήτημα με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σε αντίστοιχο τόνο κινήθηκε και ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η αναβολή της συνάντησης στέλνει λάθος μηνύματα και σημείωσε πως, εάν τελικά η συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτό δεν θα θεωρηθεί αναβολή αλλά ακύρωση. «Αυτή θα είναι μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την τουρκική κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, άσκησε και αυτός σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, καταλογίζοντάς της ότι «ακολουθεί και σύρεται από τις εξελίξεις, σε όλα τα μέτωπα». Τόνισε επίσης πως η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, την ώρα που η Τουρκία επιμένει σε μια αναθεωρητική ατζέντα και αμφισβητεί διαρκώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, προσθέτοντας πως «δεν το λες και ενεργητική εξωτερική πολιτική».