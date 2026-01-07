Ανδρουλάκης για λαϊκές αγορές: «Ο πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση»

Με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης, της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης και της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την προσπάθεια των παραγωγών, σημειώνοντας πως η χώρα διανύει μια περίοδο έντονης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, όπως αποτυπώνεται και στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος των λαϊκών αγορών είναι καθοριστικός, καθώς εκατομμύρια πολίτες τις επιλέγουν καθημερινά για την προμήθεια των βασικών τους αγαθών, προσθέτοντας ότι γνωρίζει σε βάθος τα αιτήματά τους. Επανέλαβε, μάλιστα, πως το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη στη Βουλή ενάντια στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση, τονίζοντας ότι υπάρχουν σύγχρονα εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει ως κυβέρνηση.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία του ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων, σημειώνοντας ότι η απουσία του οδηγεί σε αδιέξοδα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στην πόλωση, γεγονός που επιτείνει τα προβλήματα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής και τη λειτουργία της αγοράς, αλλά και το μεγάλο χάσμα τιμών από το χωράφι έως το ράφι.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και την ακρίβεια, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά. Όπως ανέφερε, από αυτή την κατάσταση ωφελούνται ισχυρά ολιγοπώλια, ενώ ζημιώνονται τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές, καθώς και οι ίδιοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, η Ελένη Βατσινά, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, ο Δημήτρης Μπιάγκης, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης, και ο Νίκος Δήμου, Γραμματέας του Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.