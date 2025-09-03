Ανδρουλάκης για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Μπορούμε να κάνουμε ξανά την αλλαγή δυνατή»

Τα 51α του γενέθλια γιορτάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνεται μίσος αιώνας από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος.

«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του.

Η εκδήλωση στο Ζάππειο θα κορυφωθεί με ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και θα κλείσει με συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.