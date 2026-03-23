Ανδρουλάκης για Τέμπη: «Η εικόνα που είδαμε σήμερα από τη δίκη είναι ντροπιαστική»

Στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης.

«Είπαμε εξαρχής ότι πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και αυτός να παρασύρει και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είμαστε μία από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιστοιχεί σε 0,70 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κατώτατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γύρω στα 0,39 ευρώ και ο μέσος όρος στα 0,53 ευρώ. Εμείς προτείνουμε να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όσο διαρκεί αυτή η κρίση» σημείωσε.



Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκρουε δημόσια ως λαϊκισμό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Αν άλλαξε άποψη ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί τώρα σωστή την έκτακτη εισφορά, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή πρόταση να υπάρξει έκτακτη εισφορά και για τις τράπεζες για τα φετινά τους κέρδη, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Όσον αφορά την αυριανή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποφασίζει και διατάζει, δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εμείς πρέπει να έχουμε μια τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας η οποία είναι θωρακισμένη από δύο ωκεανούς.

Γι’ αυτό, πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να δείξει το ανάστημά της. Υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω έλλειψης συνεννόησης αδρανούν. Πρέπει, λοιπόν, αυτή η αδράνεια να σταματήσει. Και αυτό θα πω αύριο και στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες».



Καθώς ερωτήθηκε για την δίκη των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτη ευθύνη του υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, είναι ντροπιαστική. Ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε».

Aπαντώντας στο αν θα μπορούσε να είναι λόγος να ζητηθεί η παραίτηση Φλωρίδη, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης δεν παραιτήθηκε σε άλλα πράγματα, νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα; Εδώ δεν παραιτήθηκε όταν τα βρήκαν με τον κ. Βελόπουλο κάτω από το τραπέζι για να αλλάξουν και να διαβρώσουν τη σύνθεση στην ΑΔΑΕ. Τι συζητάμε τώρα; Δεν παραιτήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, που έλεγε στη Βουλή ψέματα για αποφάσεις που δεν υπήρχαν ποτέ. Εδώ είπε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη και εννοούσε αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, ενώ εγώ πήγα στον Άρειο Πάγο για αυτά που είχε βάλει ένα φιλικό τους μέσο που ήταν χαλκευμένα, πέντε ώρες μετά την τραγωδία. Δηλαδή, μας κορόιδευε, κορόιδευε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες λέγοντας τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα;»



Τέλος αναφέρθηκε στο αφήγημα του Μητσοτάκη περί σταθερότητας, υπογράμμισε πως ισοδυναμεί με στασιμότητα: «Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας».