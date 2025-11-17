Ανδρουλάκης: «Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου - Ενότητα και αγώνας για Δημοκρατία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, πέρασε το δικό του μήνυμα για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κάνοντας αναφορές στο Γιάννη Ρίτσο.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ. Κι όμως, εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί.

Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για Δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια.

Σε μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας, είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο», καταλήγει η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

