Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: «Ή δίνετε λύση, ή θα καταστρέψετε τους αγρότες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, απευθύνθηκε με σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους διαμαρτυρόμενους αγρότες: «Αφήστε τα ψευδοδιλήμματα, ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή και την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτό είναι το χρέος σας», τόνισε στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική για το αγροτικό και τη στάση της με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, αλλά και στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου 'Αμυνας.

Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: «Δεν σας εμπιστεύονται οι αγρότες»

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο αγροτικό, υπογράμμισε ότι στο αφήγημα της ΝΔ για ανοικτούς ή κλειστούς δρόμους, το ΠΑΣΟΚ απαντά ευθέως: «Είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και με τα ζωντανά χωριά, τη ζωντανή ύπαιθρο, με ανθρώπους, με νέους που παράγουν, μια κανονική χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα που το μέλλον είναι δύο αστικά κέντρα, χωρίς πρωτογενή τομέα και χωρίς παραγωγή με χωριά φαντάσματα».

«Σας λέμε εδώ και εβδομάδες κάνετε πραγματικό διάλογο, δεν σας εμπιστεύονται οι αγρότες. Σας κάνει εντύπωση; Όταν βάλατε πλάτη να γίνει το τεράστιο ριφιφί στα χρήματα των αγροτών στις βασικές ενισχύσεις, είναι εύκολο κανείς να σας εμπιστευτεί; Προφανέστατα όχι», είπε μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τ' ακούσαμε, δεν τα φανταζόμαστε. Γενικοί γραμματείς, στελέχη της ΝΔ να συνομιλούν με αυτούς που έβαλαν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των αγροτών», είπε.

Ρώτησε αν υπάρχει άλλη χώρα που τέτοιος οργανισμός να πηγαίνει σε μια Αρχή που μαζεύει φόρους. «Εμείς θέλουμε διαφάνεια, σύγχρονα μέσα αξιολόγησης, για το πού πάνε οι βασικές ενίσχυσης.

Ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι έχει ευθύνη ο κ. Πιτσιλής και η Αρχή του γιατί δεν ήλεγχαν τα συμβόλαια; Τι έγινε ξαφνικά τα ξεχάσετε όλα αυτά; Από τη μία είναι αξιόπιστη διαδικασία, αλλά από την άλλη είναι αναξιόπιστη για να βγάλετε τις ευθύνες από το Βορίδη; Ποιους κοροϊδεύετε;», σχολίασε.

Αναφορικά με την ενέργεια είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια μιλά για ενεργειακές κοινότητες και φθηνό κόστος παραγωγής «κι εσείς: οι ΑΠΕ στην ολιγαρχία και το κόστος στον παραγωγό».