Ανδρουλάκης στο Tik Tok: Οι τρεις ερωτήσεις για τις οποίες έχει απάντηση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Ένα μικρό «δείγμα» από την ομιλία του στη 90ή ΔΕΘ δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

@nikos.androulakis Τρεις ερωτήσεις. Οι πλήρεις απαντήσεις, το Σάββατο στη ΔΕΘ. Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 19:00 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Ενόψει της ομιλίας του το Σάββατο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει τρία βασικά ερωτήματα, στα οποία, όπως σημειώνει, απαντά το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα της χώρας.

«Ποιες είναι οι τρεις ερωτήσεις για τις οποίες έχει απάντηση το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ;», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθήσουν την ομιλία του.

«Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οι πλήρεις απαντήσεις, όπως αναφέρεται, θα παρουσιαστούν το Σάββατο στις 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.