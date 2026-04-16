Άννα Διαμαντοπούλου: «Μέσα στα μνημόνια άσπρισαν τα μαλλιά μου, έχω ρίξει πολύ κλάμα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ΚΡΗΤΗ TV, για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην πολιτική, τις επιθέσεις που δέχθηκε κατά την πορεία της αλλά και τις προκλήσεις της περιόδου των μνημονίων.

Η κα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πολιτική διαδρομή της, υπογραμμίζοντας ότι οι πιέσεις ήταν έντονες, ειδικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

«Την εποχή των μνημονίων άσπρισαν τα μαλλιά μου σε μια νύχτα από το άγχος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχω ρίξει πολύ κλάμα στην πολιτική».

Διαμαντοπούλου: «Καρυστιανού και Τσίπρας δεν θα επηρεάσουν το ΠΑΣΟΚ»

Περιέγραψε μάλιστα επιθέσεις που δέχθηκε όταν ξεκίνησε την πολιτική της πορεία, αποκαλύπτοντας ότι αντίπαλος είχε διακινήσει φυλλάδιο που αμφισβητούσε την επιλογή της να ασχοληθεί με την πολιτική ενώ είχε γίνει πρόσφατα μητέρα.

Όπως είπε, όταν κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφια, κυκλοφόρησαν χαρτάκια με το ερώτημα: «Θα εμπιστευθείτε μια γυναίκα που άφησε το 2 μηνών μωρό της για να κατέβει στις εκλογές;», γεγονός που την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα μέσα στο αυτοκίνητό της.

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι πρόκειται για πολιτικό με συγκεκριμένη κυβερνητική εμπειρία, γεγονός που διαφοροποιεί τη θέση του.

«Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός που έρχεται μετά από μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία. Δεν είναι πια ούτε νέος ούτε άφθαρτος. Δεν έχει να υποσχεθεί πράγματα, έχει να απολογηθεί για πράγματα», είπε, εκτιμώντας ότι τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ.