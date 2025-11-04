Μενού

Αντιδράσεις μετά την αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ: «Να έρθει ο Μητσοτάκης να απολογηθεί»

Πυρά προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση μετά την αναβολή της συνεδρίασης στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ.

Reader symbol
Newsroom
ελτα
ΕΛΤΑ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση μετά την αναβολή της προγραμματισμένη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η αναβολή αποφασίστηκε καθώς χωρίς τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ, ο οποίος παραιτήθηκε, η συζήτηση δεν θα είχε ουσιαστικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στρέφοντας τα πυρά του στην κυβέρνηση ανέφερε ότι «Η αναβολή είναι απαράδεκτη και απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το εξιλαστήριο θύμα. Οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι αδύναμος και επικίνδυνος. Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα .Θα πάρουμε και άλλες ενέργειες Να ακυρωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης».

Διαβάστε ακόμα: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Τι αναφέρει η επιστολή παραίτησης

Σε έντονους τόνους σχολίασε την αναβολή και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτικού. Ο Μητσοτάκης που συνεδριάζει μυστικά αποφάσισε να ματαιώσει την συνεδρίας.

Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται οφείλει να απολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι είναι ο ίδιος που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Να έρθει στην βουλή και να απολογηθεί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ