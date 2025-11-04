Σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση μετά την αναβολή της προγραμματισμένη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η αναβολή αποφασίστηκε καθώς χωρίς τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ, ο οποίος παραιτήθηκε, η συζήτηση δεν θα είχε ουσιαστικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στρέφοντας τα πυρά του στην κυβέρνηση ανέφερε ότι «Η αναβολή είναι απαράδεκτη και απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το εξιλαστήριο θύμα. Οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι αδύναμος και επικίνδυνος. Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα .Θα πάρουμε και άλλες ενέργειες Να ακυρωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης».

Σε έντονους τόνους σχολίασε την αναβολή και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτικού. Ο Μητσοτάκης που συνεδριάζει μυστικά αποφάσισε να ματαιώσει την συνεδρίας.

Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται οφείλει να απολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι είναι ο ίδιος που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Να έρθει στην βουλή και να απολογηθεί.