«Το ταξίδι τώρα αρχίζει» για Τσίπρα - Τα πρώτα ονόματα και η ανακοίνωση για το κόμμα

Προ των πυλών των ανακοινώσεων του νέου κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλιμακώσει τις παρεμβάσεις του με βίντεο στα σοσιαλ μίντια, με τελευταίο το σημερινό που δείχνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται έτοιμος να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα για τις εθνικές εκλογές.

Άλλωστε στον απολογισμό που κάνει από τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» σε εννέα πόλεις δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε από τα αποσπάσματα που ακούγονται να δώσει το στίγμα δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές με στόχο τη νίκη στις κάλπες.

Σήμερα το απόγευμα έχοντας στο πλευρό του νέα στελέχη που θα αποτελούν τον κορμό του νέου εγχειρήματος θα βρεθεί στο Χαλάνδρι και στην εκδήλωση υποστηρικτών του από τον Βόρειο τομέα Αττικής. Ωστόσο εκεί αναμένεται να δώσουν το παρών και βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εκδηλώσει ανοικτά τις προθέσεις τους να συστρατευθούν με τον πρώην πρωθυπουργό, ζητώντας μάλιστα ένα ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ζητούμενο βέβαια είναι ο τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτή η συμπόρευση καθώς ούτε ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να χρεωθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε να χαθεί και το μομέντουμ για μια προοδευτική συμμαχία. Γι αυτό άλλωστε και σήμερα όσοι από την Κουμουνδούρου βρεθούν στο θέατρο της Ρεματιάς δεν θα εμφανιστούν ως ομάδα αλλά ως μεμονωμένες προσωπικότητες. Άλλωστε έχει αυξηθεί και η πίεση που ασκείται στον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ώστε να βρουν τη λύση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ακόμη και αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει εμφανιστεί αρνητικός να συζητήσει με τις ηγεσίες κομμάτων.

Τα πρώτα ονόματα του κόμματος Τσίπρα

Δεν αποκλείεται ακόμη και εντός της ημέρας το επιτελείο της Αμαλίας να ανακοινώσει τα 25 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο κόμμα Τσίπρα. Όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν ζυμώσεις αλλά και προετοιμασία αυτών των προσωπικοτήτων για να είναι όλα έτοιμα μόλις ανακοινωθεί ο νέος φορέας. Τα ονόματα αυτών των νέων συνεργατών διέρρευσαν τις τελευταίες ώρες και ανάμεσά τους είναι εκτός από την Θεώνη Κουφονικολάκου - που έκανε και την πρώτη παρέμβαση ως εκπρόσωπος- οι Κώστας Τούμπουρος, Ιωάννα Λαλιωτου, Ευγενία Φωτονιάτα, Μαριαννα Τουμασατου, Χάρης Μαυρουδης, Άννα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, Χάρης Τζήμητρας, Γιάννης Σαλπέας, Φανή Κουντούρη, Άντζελα Καλούλι, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Νυμφούδης, Μίλτος Τόσκας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπαλατσούκας, Κώστας Καρπούχτσης, Γιώργος Παππάς, Άκης Σακισλόγλου, Δημήτρης Πατερέλης, Κώστας Αλεξάκος, Γιάννης Καμπουράκης, Εύα Ρέντζου και Κατερίνα Μπέρδου.

