Απάντηση Κικίλια σε Ντ. Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη: «Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων»

Με παρέμβασή του στον ReaL FM και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, σχετικά με την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων μετά τη βιαιοπραγία σε ηλικιωμένο σε πλοίο, ο Βασίλης Κικίλιας ξεκαθάρισε πως «έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών», απαντώντας εμμέσως και σε όσα δήλωσε νωρίτερα η Ντόρα Μπακογιάννη για το θέμα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε πως «δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη» ενώ συμπλήρωσε πως η ΕΔΕ είναι «θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία.»

Αναλυτικά οι δηλώσεις Κικίλια:

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία.

Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους.

Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο.

Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Ντόρα Μπακογιάννη: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά»

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, μέσω των οποίων σχολίαζε το γεγονός ότι δόθηκε εντολή για ΕΔΕ «λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί».

Η βουλευτής της Ν.Δ., τόνισε ότι ο Λιμενάρχης Χανίων, είναι ένας άνθρωπος που «έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις» με τη διαχείριση των μεταναστών στο νησί ενώ πρόσθεσε πως η απόφαση, έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές, «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη», γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο Λιμενικό», καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Επίσης έκανε λόγο για «παρορμητική απόφαση» του υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι αυτό συνέβη την ώρα που «δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο».

«Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά», πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη.

Το επεισόδιο μέσα στο γκαράζ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Πειραιάς - Χανιά, δύο οδηγοί συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ένας 72χρονος να δεχθεί άγρια επίθεση από 36χρονο επιβάτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους επιβάτες αλλά και μέλη του πληρώματος.

Βίντεο που κατέγραψε τις στιγμές μετά τον ξυλοδαρμό δείχνει φωνές όπως:

– «Μη φεύγετε»

– «Έλα έξω να με βρεις»

– «Μην τον αφήσετε να φύγει»

Ο ηλικιωμένος περιέγραψε ότι δέχθηκε πάνω από δέκα χτυπήματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει δόντια και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν την αποβίβαση στο λιμάνι των Χανίων. Ο 36χρονος οδηγός μαύρου τζιπ καθυστέρησε να προσέλθει στο όχημά του, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς. Η ένταση κορυφώθηκε και κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Ο 72χρονος τόνισε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, ενώ ο γιος του κατήγγειλε την αδράνεια του πληρώματος και την έλλειψη παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά την αποβίβαση, το θύμα προσπάθησε να εντοπίσει ένστολο για να καταγγείλει το περιστατικό, χωρίς αποτέλεσμα. Η δικηγόρος του δήλωσε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου και μελών του πληρώματος, λόγω της μη παρέμβασής τους.