Ως απάντηση σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για ενδοτικότητα και υποχωρητικότητα, αξιοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου το θετικό κλίμα που επικράτησε στην προχθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε τουρκικό έδαφος το ζήτημα άρσης του casus belli.

Έναντι όσων διαφωνούσαν με τη συνάντηση αυτή στο Λευκό Παλάτι, το κυβερνητικό επιτελείο αποτιμά το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ως επιβεβαίωση της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης για τη συνέχιση του διαλόγου με την γείτονα, δεδομένου ότι έβαλε τα θεμέλια για τη διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ενώ τέθηκαν ξεκάθαρα οι κόκκινες γραμμές.

«Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο- πατριωτικές “κορώνες” εξωτερική πολιτική. Και διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τουρκία», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης: H επόμενη μέρα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Τι ζητά η κάθε πλευρά - Όσα δεν είδαμε στις κάμερες

Τα πυρά στρέφονται τόσο κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να καλλιεργήσουν αφήγημα «ενδοτισμού», όσο και των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τη συνάντηση στην Άγκυρα ο κ. Καραμανλής ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς είχε συστήσει «να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα», ενώ ο κ. Σαμαράς είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντας το ταξίδι αυτό «μεγάλο λάθος» εν μέσω προκλητικών Navtex και υποστηρίζοντας ότι τραυματίζεται η εικόνα της χώρας.

Κυβερνητικά στελέχη υπογράμμιζαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μέσα στην Άγκυρα και ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν το casus belli, παρουσιάζοντας με απόλυτη σαφήνεια το σύνολο των διαχρονικών εθνικών θέσεων που προκαλούν κατά διαστήματα προστριβές και εντάσεις με την Τουρκία.

Η Ντόρα Μπακογιάννη (ΣΚΑΪ) διερωτήθηκε ειρωνικά «τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Απ’ ότι κατάλαβα δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο».

Απέδωσε, δε, την κριτική των πρώην Πρωθυπουργών για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική σε εσωτερικές στοχεύσεις και στρέφοντας τα βέλη της κατά του κ. Σαμαρά σημείωσε: «Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι ότι η Ελλάδα προσήλθε για διάλογο με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κ. Σαμαρά να θέτει το θέμα του casus belli».

Στο «κάδρο» βεβαίως μπαίνουν και πολιτικές δυνάμεις από την Αριστερά και δεξιά της ΝΔ, στους οποίους αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «πατριώτες του πληκτρολογίου», τον οποίο επανέλαβε ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου (ΑΝΤ1).

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η στάση της κυβέρνησης βασίζεται στη φιλοσοφία του «υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις κορώνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι «δεν θα παράγονται κρίσεις» εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (ΕΡΤ), σημειώνοντας ότι η συνάντηση στην Άγκυρα είχε τεράστια υπεραξία για τη σχέση των δύο χωρών.

«Νομίζω ότι μέσα από αυτή την επικοινωνία, μέσα από τους διαύλους, μπορούμε να έχουμε μία συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε βεβαίως ότι οι συνθήκες για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δεν είναι ακόμα ώριμες. Συγκράτησε όμως ως θετική τη δυνατότητα της συζήτησης παρά τις διαφωνίες.

«Εάν με ρωτάτε αν σήμερα υπάρχει το επίπεδο ωριμότητας για να πάμε ένα βήμα μπροστά, εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει αυτή η συνθήκη, διότι δεν έχουμε καταλήξει στο εύρος της συζήτησης. Όμως, θα επιμείνω στις θέσεις των δύο ηγετών, οι οποίες είχαν ένα κοινό σημείο.

Και το κοινό σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό επίπεδο σχέσεων, το οποίο μας επιτρέπει αφενός να διαχειριζόμαστε τις εντάσεις και να αυξάνουμε τους διαύλους μας και από την άλλη πλευρά δημιουργεί μια συνθήκη έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στα πιο δύσκολα», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξάλλου εστιάζοντας στα θετικά μιλούν για απτά οφέλη από την ελληνοτουρκική προσέγγιση, παραθέτοντας ως παραδείγματα τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, τη δραστική μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, την αύξηση του διμερούς εμπορίου και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών στα ελληνικά νησιά που ισχύει η βίζα express για Τούρκους πολίτες.