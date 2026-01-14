Απασφάλισε ο Φάμελλος: «Απαράδεκτα αυτά που είπε η Καρυστιανού - Οξεία η ανεπάρκεια Μητσοτάκη»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απευθύνοντας κριτική και στη Μαρία Καρυστιανού, ενώ σημείωσε ότι για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουν ευθύνη όλοι, μαζί και ο Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας στο OPEN ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε για την κα Καρυστιανού: «Εμείς στηρίξαμε και τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανoύ και όλων των συγγενών γιατί το έγκλημα των Τεμπών και της συγκάλυψης είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλη την κοινωνία.

Ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης που την πήγε στην Ευρώπη. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε την ίδια στάση, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

Φάμελλος για Καρυστιανού: «Μας είπε ίδιους με την κυβέρνηση»

Έκανε όμως διάκριση από τις πολιτικές θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας: «Από όσα έχει διατυπώσει μέχρι τώρα, δεν συμβαδίζει με την πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκανε ένα σχόλιο η κ. Καρυστιανού ότι είναι ίδια κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αυτό είναι απαράδεκτο. Γενικότερα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τους μισθούς».

Φάμελλος: «Οξύτατη η ανεπάρκεια Μητσοτάκη»

Για το αγροτικό είπε: «Είναι οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αγροτικό. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο. Όσον αφορά τον διάλογο ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει τον προπονητή που προσπαθεί να καθορίσει πριν τον αγώνα την σύνθεση της αντίπαλης ομάδας.

Γιατί μιλά για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν στελέχη του δικού της κόμματος μεταξύ των αγροτών; Είναι σαν η κυβέρνηση να μέμφεται τον χαρακτήρα της ως κόμμα».

Όσο για το ποιοι συμμετείχαν την χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό είπε ότι ήταν «ελλειμματικότατη» η εκπροσώπηση.

Ακολούθως καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα κοπάδια, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για την έλλειψη προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βλέπουν τις φακές που οι ίδιοι παράγουν οκτώ φορές πάνω στο ράφι. Γιατί δεν κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει;».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί εάν θέλει να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου με τους αγρότες και απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος λέγοντας:

«Είναι ψέμα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο, καταρρίφθηκε χθες που φάνηκε ότι υπάρχει λίγος ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Μπορεί να βρεθεί. Ας κάνει φορολογία μερισμάτων, ας κάνει φορολογία στα κέρδη των τραπεζών. Η ΔΕΗ θα έχει φέτος 2 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι ελάχιστα λιγότερα; Το Χρηματιστήριο Ενέργειας (που επικαλείται) δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι απίστευτο το πάρτι κερδοσκοπίας στο ρεύμα».