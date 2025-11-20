Αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καθώς και των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη.

Αποχώρησαν από την εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να «ξεπλυθεί» το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία που υιοθέτησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ζητούν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα

«Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν:

«Ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο "Φραπές" για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει - όπως κάθε μάρτυρας - να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται "δικαιώματα σιωπής" ή "μη αυτοενοχοποίησης". Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωκης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η ΝΔ επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι» τονίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές, «Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο "Μάκης" στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο "Γρηγόρης" που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι "πλάτες" στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα "ξηλώσει" την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα "κανονίσει" με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη , ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας - που ισχυρίζονται ότι "μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια" -είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο "ελιγμός" του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν "στρατηγικής" συνεννόησης με αυτή».

Με δήλωσή τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ζητούν με τη σειρά τους τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

«Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο «Φραπές» το βάζει στα πόδια για να καλύψει το «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

Δεν προσήλθε ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στον εισαγγελέα τον στέλνει η ΝΔ

Νωρίτερα, ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», δεν προσήλθε στην Εξεταστική επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και κάνοντας λόγο για προσωπικά δικαιώματα.

Τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε με σχετικό υπόμνημα.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία διαβίβασε στον εισαγγελέα την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη. Σύμφωνα με δήλωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή:

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου.

Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».