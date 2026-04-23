«Άρθρο-πλυντήριο το Σύνταγμα»: Καρυστιανού κατά Κόβεσι για συγκάλυψη πολιτικών προσώπων στα Τέμπη

Σε μια παρέμβαση-καταπέλτη που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες, η Μαρία Καρυστιανού στρέφει τα βέλη της κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καταγγέλλοντας ευθεία παραβίαση του ενωσιακού δικαίου στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών κατηγορεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κόβεσι, για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», την ώρα που η τελευταία ετοιμάζεται να μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η καταγγελία για «άρον άρον» διαβίβαση στη Βουλή

Η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέτυχε να προστατεύσει το κύρος του ενωσιακού δικαίου, επιλέγοντας να απεκδυθεί των ευθυνών της την κρίσιμη στιγμή. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στην περίπτωση των Τεμπών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν εφάρμοσε ούτε την αρχή της υπεροχής, ούτε καν το άρθρο 29 του Κανονισμού της και έστειλε την ποινική δικογραφία των Τεμπών άρον άρον τον Ιούλιο του ’23, με το πρόσχημα μιας ανύπαρκτης παραγραφής, στην ελληνική Βουλή, η οποία συγκρότησε εξεταστική που έθαψε την υπόθεση και κάλυψε τις ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ».

Η σύγκριση με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κ. Καρυστιανού φέρνει στο φως μια σημαντική νομική αντίφαση, συγκρίνοντας τον χειρισμό των Τεμπών με την πρόσφατη έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία –όπως τονίζει– ξεκίνησε μόνο μετά από δικές της πιέσεις:

«Για πρώτη φορά και μόνο κατόπιν των υπομνημάτων και των καταγγελιών που υπέβαλα σε ευρωπαϊκή εισαγγελία και Κομισιόν τον Ιούνιο του ’24, τον Οκτώβριο του ’25, και τον Φεβρουάριο του ’26, σχετικά με την ατιμωρησία των Ελλήνων πολιτικών, έκανε για πρώτη φορά ποινική έρευνα για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το άρθρο 29 του Κανονισμού της».

Συνεχίζοντας την κριτική της, επισημαίνει ότι η Εισαγγελία αποφεύγει την απευθείας σύγκρουση με το εγχώριο πολιτικό σύστημα:

«Μέχρι σήμερα επιμένει να μην προχωρά σε απευθείας ποινικές διώξεις, όπως υποχρεούται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, παρά μόνο κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, άρθρο – πλυντήριο ακόμα και για κακουργηματικές ευθύνες Ελλήνων πολιτικών».

Ενόψει της παρουσίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στους Δελφούς, η Μαρία Καρυστιανού θέτει αμείλικτα ερωτήματα, ζητώντας εξηγήσεις για τη νομική στάση της EPPO:

«Γιατί εξακολουθεί να μην ασκεί διώξεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών για τους οποίους έχει ισχυρές ενδείξεις για κακουργήματα σε βάρος της Ένωσης; Και γιατί στη δικογραφία των Τεμπών δεν έκανε καν έρευνα και αιτιολογημένη πρόταση, όπως έκανε στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά έστειλε απευθείας τη δικογραφία στην ελληνική Βουλή, η οποία και την έθαψε;

Γιατί υιοθέτησε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Πώς συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο η παραβίαση της αρχής της υπεροχής, και η αποχή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος πολιτικών για εγκλήματα κατά της Ένωσης;»

Το κλείσιμο της δήλωσής της αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση της στρέβλωσης που επικρατεί στην ελληνική έννομη τάξη αναφορικά με την ευθύνη υπουργών:

«Είναι απαράδεκτο, και νομικά και ηθικά, επί εγκλημάτων να απαιτείται απόφαση πολιτικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος των ιδίων και των συναδέλφων τους».

Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το χάσμα μεταξύ της λαϊκής απαίτησης για δικαιοσύνη και των θεσμικών εμποδίων που, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την πολιτική ασυλία.