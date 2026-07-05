Βέλη ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Ντόκου: «Τρίτο 24ωρο διασυρμού – Ας πράξει τα δέοντα ο πρωθυπουργός»

Επίθεση για την υπόθεση της φάρσας στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Θάνο Ντόκο εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σε βάρος της κυβέρνησης, καλώντας τον πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον γγ Εθνικής Ασφάλειας, κ. Ντόκο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

«Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Mega επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους», πρόσθεσε το ΠΑΣΟΚ και σχολιάζει:

«Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρρητες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης».

Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: «Ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι».