Βελόπουλος: «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, καμία Καρυστιανού - Να μας πει ποιος θα την έκανε υπουργό Δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας και τους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πως γιατρός του νοσοκομείου του επιτέθηκε και τον χτύπησε, δίνοντας διάφορες εκδοχές για το συμβάν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε ήδη να τον έχει απομακρύνει.

«Δεν παραιτήθηκε ακόμα; Δεν τον έδιωξε ο πρωθυπουργός; Έλεγε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό, ότι κάποιος τον χτύπησε και αυτός ο άνθρωπος παραμένει στη θέση του. Σε άλλη χώρα θα τον είχε διώξει ο πρωθυπουργός. Αν ο πρωθυπουργός κρατάει τον Άδωνι ή ο Άδωνις τον πρωθυπουργό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος λέει τόσο εύκολα ψέματα. Και είναι υπουργός!», ανέφερε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» και συνέχισε:

«Ο συγκεκριμένος υπουργός έχει χρησιμοποιήσει, ακόμα και την πειθαρχική πρόκληση για να προκαλέσει. Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν θα επιτρέψουμε ο διχασμός του παρελθόντος να γίνει ο εφιάλτης του μέλλοντος για τα παιδιά μας». «Είναι η κυβέρνηση του show και όχι της ουσίας. Αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει μία συμμορία μαφιόζων», συμπλήρωσε.

Το σχόλιο για τη δήλωση της Καρυστιανού

Όσον αφορά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, είπε:

«Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Όταν δεν ξέρεις πώς λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές υπάρχει θέμα. Δεν θα σχολιάσω την κυρία Καρυστιανού μέχρι να κάνει το κόμμα. Είναι πολίτης και δεν απαντάω σε πολίτες. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, καμία Καρυστιανού και κανένα άλλο κόμμα. Περιμένω να κάνει το κόμμα και περιμένω να μας πει ποιος θα την έκανε υπουργό Δικαιοσύνης και ποιος της έδωσε λεφτά να μην κάνει το κόμμα. Όταν μιλά για διαφάνεια και καταγγέλλει τέτοια πράγματα που είναι κατάρρευση του πολιτικού συστήματος...Ας μας απαντήσει αυτά η πολίτης κυρία Καρυστιανού».