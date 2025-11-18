Βελόπουλος: «Ο προσωπικός αριθμός διευκολύνει το εμπόριο οργάνων - Δεν έπρεπε να έρθει ο ναζιστής Ζελένσκι»

Ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη ευνοεί το εμπόριο οργάνων υποστηρίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ανέφερε: «Θα έχει κάπου κάποιος μαζεμένα όλα αυτά τα στοιχεία, τι ασθένειες πέρασα, τι ομάδα αίματος έχω, τι όργανα ζωτικά έχω καλά… Ποιος μου εγγυάται ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα τα έχει ένας πάμπλουτος που χρειάζεται ένα νεφρό για να κάνει το παραμικρό;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ στην επισήμανση ότι αυτό ισχύει ήδη για τον ΑΜΚΑ, πρόσθεσε: «Όταν τα βάζεις όλα σε ένα, σημαίνει πολύ απλά ότι σε ελέγχω από παντού. Έχουμε δέκα ξεχωριστούς αριθμούς, γιατί να γίνει ένας; Αφού μας ελέγχουν έτσι κι αλλιώς. Ποιος είναι ο λόγος;».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «δεν απάντησε καν» στο e-mail για τον προσωπικό αριθμό, ενώ όταν οι παρουσιαστές του επεσήμαναν πως έχει προσωπικό αριθμό (αφού έχει δημιουργηθεί αυτόματα για όσους δεν τον έφτιαξαν μόνοι τους εντός της προθεσμίας), απάντησε: «Δεν έχω και δεν θέλω. Ας πάει αυτόματα, εγώ θα χρησιμοποιώ τον ΑΜΚΑ μου, το ΑΦΜ μου… Έχουμε νούμερα, μας έχουν κάνει νούμερα όλους».

Διερωτήθηκε ακόμα: «Εσείς έχετε αναρωτηθεί γιατί πρέπει να συναινέσουμε για τον προσωπικό αριθμό, και ζητάνε τη συναίνεσή μας; Στον ΑΜΚΑ και στο ΑΦΜ δε μας ρώτησαν. Εδώ γιατί μας έστειλαν e-mail;». Για να απαντήσει ο ίδιος στον εαυτό του: «Για να δεσμευθούμε ότι ανοίγουμε όλη τη βεντάλια των δεδομένων μας. Δεν θα το κάνω ποτέ μου, ποτέ μου».

Πριν τα πει όλα αυτά είχε προειδοποιήσει: «Θα ακουστεί λίγο συνωμοσιολογικό…».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, για την υπογραφή της συμφωνίας για το φυσικό αέριο, λέγοντας «δεν υπήρχε λόγος να έρθει ο ναζιστής Ζελένσκι».

