Μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά της συνοδείας του, κατευθύνθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο και μαζί ανέβηκαν τα σκαλιά του κτιρίου.

Οι δύο άντρες είχαν θερμή χειραψία και αγκαλιάστηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Mητσοτάκης Ζελένσκι | eurokinissi

Μητσοτάκης Ζελένσκι | eurokinissi

Μητσοτάκης Ζελένσκι | eurokinissi

Μητσοτάκης Ζελένσκι | Eurokinissi

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται ήδη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας. Στο Μαξίμου και η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ | eurokinissi

Μητσοτάκης: «Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο, στόχος να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας»

«Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον κ. Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Υπογραφές για την ενέργεια

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Έπεσαν οι υπογραφές της συμφωνίας για το φυσικό αέριο | eurokinissi

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός των συνόρων

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τις υπογραφές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις μας.



Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.



«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.



Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης - Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. «Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια».



Το σχέδιο, ανέφερε, γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.



«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας.



Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.



Σε αυτό το σημείο υπενθύμισε τη σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί αυτά τα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου. «Οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται», σημείωσε.



«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ουκρανίας πολεμούν με απαράμιλλη γενναιότητα», ανέφερε, λέγοντας ότι εμπνέουν.

Ζελένσκι: Ευχαριστούμε την Ελλάδα και τον Τραμπ

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους.



«Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, εσάς και όσους μετείχαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο», είπε.



Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μητσοτάκης Ζελένσκι | eurokinissi

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να συνεχίσει η άσκηση πίεσης προς τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.



Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

Τετ α τετ Ζελένσκι – Τασούλα: «Εργαζόμαστε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας»

Λίγο μετά τις 13:00, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είδε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να τον υποδέχεται στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία αλλά και σύντομη συνομιλία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου.

Στο εσωτερικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και μέλη της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη.



«Γι' αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό».

Τασούλας Ζελένσκι | eurokinissi



«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».



Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.

Ζελένσκι Τασούλας | EUROKINISSI

Γεραπετρίτης Ζελένσκι | eurokinissi



«Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Ζελένσκι: «Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς»

Στην αντιφώνησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ».



Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».



«Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα».

Ζελένσκι Τασούλας | eurokinissi

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης στην Ελλάδα. «Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου που έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, τόνισε, «ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί».

Η συμφωνία για το φυσικό αέριο

«Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλοντας τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

«Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ελλάδα μπορεί να δώσει ενέργεια στην Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου, ιδιαίτερα μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG. Μια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Κιέβου μπορεί να δώσει στη χώρα μας και γεωπολιτικό ρόλο στη διανομή ενέργειας προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία ενισχύει τις ενεργειακές της συμμαχίες με την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό κόμβο για τη μεταφορά LNG στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.