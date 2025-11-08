Βελόπουλος: «Προτιμώ τη νόμιμη οπλοκατοχή, ώστε να μπορώ να αμυνθώ εάν μπει ο εγκληματίας σπίτι μου»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις γεωτρήσεις και τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη με την παράνομη οπλοκατοχή, μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Mega Σαββατοκύριακο.

«Όλη αυτή η ιστορία αφορά τα παράνομα όπλα, όχι τα νόμιμα. Προτιμώ τη νόμιμη οπλοκατοχή στο σπίτι, ώστε να μπορώ να αμυνθώ εάν μπει ο εγκληματίας σπίτι μου», είπε αρχικά ο Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης και τα κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν για την οπλοκατοχή.

«Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειάρχης, βουλευτές και πρόεδροι κοινοτήτων να κάνουν μνημόνιο υποχρεωτικότητας με πρόταση, για να δούμε τι λένε οι ίδιοι. Ως Ελληνική Λύση ξέρουμε πως λύνεται το πρόβλημα. Λέω πως εάν πιαστεί μία σφαίρα από νόμιμο όπλο μέσα από τη βαλλιστική, θα καταλάβεις ποιανού είναι. Γι’ αυτό λέω νόμιμη οπλοκατοχή».

Όσον αφορά τα ενεργειακά, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε: «Η κυβέρνηση δεν άκουγε από το 2019 την Ελληνική Λύση. Μιλούσα για εξορύξεις. Ο πρωθυπουργός με αποκάλεσε ψεκασμένο και σαχλαμάρα όταν μίλαγα για εξορύξεις, αυτός που θέλει να τις κάνει τώρα δεν είναι σαχλαμάρας;».

«Γεωστρατηγικά μπορώ να πω υπάρχει μία αναβάθμιση, αλλά με αστερίσκους. Έχουμε μία de facto αναγνώριση γκρίζων ζωνών σε Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Πήγαμε στο Ιόνιο χωρίς να κάνουμε ΑΟΖ και ναυτικά μίλια και γκριζάρουμε περιοχές του Αιγαίου, νότια και ανατολικά της Κρήτης. Κάναμε το χατίρι των Τούρκων», είπε.

«Στη ΝΔ έχουν γίνει τραμπικότεροι του Τραμπ», είπε για την κυβέρνηση, ενώ την κατηγόρησε για συνειδητή καθυστέρηση της πληρωμής των αγροτών.

«Θεωρώ ότι δεν τους ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας και είναι συνειδητή επιλογή», σχολίασε.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως «οι καρχαρίες του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο Μαξίμου και αναφέρομαι στον πρωθυπουργό. Ο Βάρρας ‘κρατάει’ τον Μητσοτάκη. Όλα στο σκοτάδι και ο αγρότης πεινασμένος».

«Στη Δημοκρατία οποιοσδήποτε θέλει να κάνει κόμμα. Τίποτα δεν μας επηρεάζει, η προσπάθεια μας είναι να μας ακούει και να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Ο πρωθυπουργός δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα, είναι βιδωμένος, έχει θέμα με την εξουσία. Καμία συνεργασία με κανέναν από αυτούς», κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

