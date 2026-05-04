Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης της υγείας του μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται για 17η ημέρα και η κατάσταση της υγεία του, παραμένει κρίσιμη. Ωστόσο, φέρεται να παρουσίασε σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, ο πολιτικός, άνοιξε τα μάτια του. Υπενθυμίζεται ότι, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Ο παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό σημείωσε ότι το 50% των ατόμων με ανεύρυσμα, μπορεί να επιβιώσει. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι υπάρχει ένας «μεγάλος δρόμος» μετά το περιστατικό ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει η έκταση της αιμορραγίας, πόσο αίμα έχει φύγει από την περιοχή της ρήξης.

Η προϋπάρχουσα παρουσία υπέρτασης, καρδιακού νοσήματος, διαβήτη, επίσης δεν βοηθούν αν κανείς υπέστη αντίστοιχο περιστατικό. Αναφορικά με τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο κύριος Αδαμίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί με αυτά τα σημάδια, να είμαστε αισιόδοξοι».

Τέλος, σχετικά με τη νοσηλεία των 17 ημερών ο γιατρός τόνισε ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τα συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ πολλές φορές χρειάζονται ακόμη περισσότερες μέρες.