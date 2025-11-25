Βιβλίο Τσίπρα: Εξαντλήθηκαν τα αντίτυπα της «Ιθάκης» την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του

Ανάρπαστο έγινε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του. Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» εξαντλήθηκαν μέσα στις πρώτες ώρες κυκλοφορίας.

Ο εκδοτικός οίκος ευχαρίστησε το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, λόγω της μεγάλης ζήτησης, έχει ήδη ξεκινήσει η ανατύπωση του βιβλίου, ώστε να δημιουργηθεί νέο απόθεμα για όσους δεν πρόλαβαν να το αγοράσουν.

Η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, όπως αναμενόταν, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς περιγράφει τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-2019 και τα γεγονότα της τετραετίας.

Διαβάστε ακόμα: Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου

Αναλυτικά ο εκδοτικός οίκος Gutenberg σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!».

Διαβάστε ακόμη: Γιάνης Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Μεταμφιέζει την ενοχή του σε αφέλεια» - «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω το βιβλίο»