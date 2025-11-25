Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα 

Ρώτησα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου μήπως, στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, έλαβαν κάποιο αντίτυπο του βιβλίου Τσίπρα, αλλά εν τέλει καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να πάνε και να το αγοράσουν μόνοι τους. Πάντως, έκδοση έλαβε χθες στο γραφείο του ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας, ο οποίος μάλιστα ήταν και από τους τυχερούς, καθώς είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση από τον πρώην πρωθυπουργό. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η σιωπή των συντρόφων

Υπάρχει μια σειρά προσώπων που βρέθηκαν στον στενό πυρήνα του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα και δέχονται τα πυρά του μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του. Και ενώ θεωρητικά αυτή την εβδομάδα είχαν προγραμματισμένες συνεντεύξεις, εν τέλει τις ακύρωσαν. Άλλοι βεβαίως αρνούνται όλα τα σχετικά αιτήματα μέχρι ώρας. Ο λόγος, για παράδειγμα, για την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία γενικώς είναι διακριτική και βεβαίως τον σύζυγό της Δημήτρη Τζανακόπουλο. Και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βεβαίως είναι της λογικής ότι θέλει πρώτα να δει πού θα κάτσει η μπίλια-και να διαβάσει βέβαια, και μετά να τοποθετηθεί. Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι γενικά εκτός Ελλάδος αυτές τις μέρες, αλλά δεν νομίζω να χάσει την ευκαιρία, ακόμα και... μέσω Skype.

Κέρδη και ζημιές

Πάντως, από την ένταση των αντιδράσεων που διαπίστωσα χθες μετά την κυκλοφορία αποσπασμάτων του βιβλίου, διαπιστώνω ότι ναι μεν ο Τσίπρας επανέρχεται σχεδόν μονοθεματικά στην επικαιρότητα, ωστόσο ξυπνά μνήμες από μια περίοδο που όλοι έχουμε αφήσει πίσω μας και δεν θέλαμε να θυμόμαστε. Το δημοψήφισμα, παρά το αφήγημα Τσίπρα, ότι δηλαδή ήταν μια διαπραγματευτική τακτική ώστε να πάρει μια καλύτερη συμφωνία, ενεργοποιεί τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας που θέλει να το ξεχάσει. Υπό αυτή την έννοια δεν είμαι βέβαιος πως η επιστροφή σε αυτή τη συζήτηση μπορεί να αποφέρει πολιτικά κέρδη στον Τσίπρα.

Υπάρχει «ghost writer»;

Στη δημοσιογραφική πιάτσα πλανάται ένα ερώτημα για το εάν υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι στη συγγραφή του βιβλίου. Εξηγούμαι: συχνά στις πολιτικές αυτοβιογραφίες, υπάρχει κάποιος συγγραφέας ο οποίος αναλαμβάνει να γράψει μεγάλα κομμάτια του βιβλίου βάζοντας αφανώς το χεράκι του. Στο εξωτερικό η πρακτική του «ghost writer», είναι συνήθης. Αρκετοί έχουν ήδη προσπαθήσει να μαντέψουν το εάν υπήρξε αντίστοιχη βοήθεια στο βιβλίο Τσίπρα, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει το λαβράκι.

Τέλος το... θεματάκι

Μητσοτάκης και Τασούλας συζήτησαν εφ' όλης της ύλης όταν έκλεισαν οι κάμερες της κατ' ιδίαν συνάντησής τους στο Προεδρικό. Πάντως, αν κάτι δεν συζήτησαν όπως μαθαίνω από την Προεδρία ήταν... το θεματάκι για το αν ο Πρόεδρος πρέπει ή όχι να επεμβαίνει. Συνεργάτες του κ. Τασούλα θεωρούν ότι το ζήτημα είναι λήξαν, αν και δεδομένα πήρε διάσταση. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τον Κώστα Τασούλα και ποτέ δεν μετέφερε οποιαδήποτε ενόχληση, ούτε στις ιδιωτικές επικοινωνίες του με τον Πρόεδρο. Και πιστέψτε με, αν είχε, θα το είχε κάνει.

Δούκας εκτός γραμμής

Βρήκα ενδιαφέρουσα την αποστροφή του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα χθες σε συνέντευξη του στο ΕRTNews, που τάχθηκε ενάντια στις εξορύξεις στο Ιόνιο. Και το λέω αυτό διότι όταν δημοσιογράφος του υπενθύμισε πως ο Γιάννης Μανιάτης έκανε αγώνα για την χάραξη των οικοπέδων, ο δήμαρχος παραδέχθηκε πως αυτή είναι η χαρά της δημοκρατίας, να υπάρχει δηλαδή πλουλαρισμός απόψεων. Κατά τα άλλα ο δήμαρχος επέμεινε στην πρόταση του για συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις, μην αποκλείοντας κανέναν. Ακόμη και τον Βαρουφάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.