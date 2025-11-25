Μέσα στα αμέτρητα παρασκήνια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά - και μάλιστα εκτενής - σε μία μεγάλη αγάπη του πρώην πρωθυπουργού, τον Παναθηναϊκό.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει μέσα από το βιβλίο του, την πρώτη φορά που πήγε στο γήπεδο το 1980 για να δει τη μεγάλη του αγάπη:

«Η πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο ήταν Απρίλιος του 1980, στις 13 του μήνα, απόγευμα Κυριακής, Παναθηναϊκός - Πανιώνιος στη θύρα 1 του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Θυμάμαι τη μυρωδιά από τα λουκάνικα, το τσιμέντο που έκαιγε από τον ήλιο και τον πατέρα μου δίπλα μου να μου εξηγεί ποιος είναι ποιος. Κερδίσαμε 3-0. Όλα μου φαίνονταν φανταχτερά και τεράστια: ο κόσμος, οι παίκτες στο χορτάρι, οι σημαίες στις κερκίδες. Και πολύ πράσινα!».

Νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

«Καθώς μεγάλωνα απέκτησα δύο συνήθειες: τον Παναθηναϊκό και τις εφημερίδες. Στους αγώνες του Παναθηναϊκού με πήγαιναν είτε ο πατέρας είτε ο αδελφός μου, οι ίδιοι δηλαδή που έφερναν και τις εφημερίδες, απλώς εδώ τα γούστα τους άλλαζαν. Την "Ελευθεροτυπία" και "Τα Νέα" έφερνε σπίτι ο πατέρας μου, τον "Ριζοσπάστη", συνήθως τις Κυριακές, τα αδέλφια μου».

Μάλιστα περιγράφει την μεγάλη του τύχη το σχολείο του να συστεγάζεται με το 3ο Γυμνάσιο, κάτι που τον βόλευε για να βλέπει αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.

«Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο. Το σχολείο συστεγαζόταν με το 3ο Γυμνάσιο και λειτουργούσε μία εβδομάδα πρωί, μία απόγευμα.

Το έβλεπα ως μεγάλη τύχη γιατί τα απογεύματα μετά το σχόλασμα πήγαινα συχνά με συμμαθητές μου να παρακολουθήσω τις προπονήσεις της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στον Τάφο του Ινδού και τις Τετάρτες που είχε αγώνες Κυπέλλου, ανεβαίναμε κρυφά στην ταράτσα του σχολείου για να βλέπουμε παιχνίδια».

