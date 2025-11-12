«Αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιλαμβάνουν αποσπάσματα από το βιβλίο «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν αποκτηθεί παρανόμως, μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Εκδόσεις Gutenberg.

Aναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».