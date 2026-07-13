Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη τοποθετήθηκε δημόσια, για τις πρόσφατες επιθέσεις στο γραφείο και το σπίτι της στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη αντίδραση της υφυπουργού ήταν ότι «δεν φοβάται και δεν πρόκειται να αποπροσανατολίζεται από το καθήκον της», γεγονός που επιβεβαίωσε και σήμερα (13/7) μιλώντας στον αέρα του Open.

«Το γραφείο μου είναι στα Χανιά, στο κέντρο και (η επίθεση) έγινε 05:00 το πρωί, τα ξημερώματα από ότι είδαμε από τις κάμερες. Ήρθαν οι γνωστοί, άγνωστοι κουκουλοφόροι για να γράψουν τα συνθήματα αυτά και να απειλήσουν. Στις σκάλες έγραψαν και σκέτο ''θάνατος''», ανέφερε αρχικά για το περιστατικό.

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Και συνέχισε: «Έγραψαν και ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο αλλά και ένα μήνυμα στήριξης προς τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Δηλαδή έγραψαν αλληλεγγύη στους συλληφθέντες για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι υπόθεση βέβαια, είναι δολοφονία.

Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επίθεση. Τη μια φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό, γράφουν συνέχεια σε πόρτες σε τοίχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν στόχο. Να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν. Και αυτό, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Πρέπει να υπάρχει καθολική καταδίκη. Δεν είναι παιδιά, που λες ''δεν έγινε και τίποτα, έγραψαν ένα σύνθημα και εντάξει δεν απειλούν κανέναν''. Απειλούν την ίδια την δημοκρατία μας και απειλούν και ανθρώπινες ζωές.

Δηλαδή, - που από τύχη δεν ήταν κανένας άνθρωπος εκεί πέρα - αν βρισκόταν κάποιος, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ίδιο συνέβη και στη Θεσσαλονίκη».

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Αναφορικά με τους δράστες, σημείωσε: «Ήταν τρία άτομα και φορούσαν κουκούλα. Οι άνθρωποι αυτοί, ενώ ξέρουν πού θα χτυπήσουν, ξέρουν το πρόσωπό μου, πού εργάζομαι, πού μένω, οι ίδιοι επιμένουν να κινούνται στο σκοτάδι και να έχουν κρυμμένα τα πρόσωπά τους.

Δεν ξέρω γιατί ήμουν εγώ στόχος. Έχει ξεφύγει με τα μηνύματα όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει πια στο διαδίκτυο, που μπορούν άνθρωποι να μπαίνουν και να γράφουν και να απειλούν ευθέως. Δηλαδή με ονοματεπώνυμο, όχι λογαριασμοί οι οποίοι είναι ψεύτικοι. Έχουν απειλήσει και εμένα και τα παιδιά μου. Πάντοτε τα μηνύματα τα απειλητικά για να μπορέσουν να έχουν την απήχηση που μπορεί να έχουν, στρέφονται και κατά τις οικογένειες. Όχι, δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, ούτε για των παιδιών μου. Αυτό θα τους έλεγα και μπροστά τους.

Ότι εγώ, ούτε φοβάμαι, ούτε εκφοβίζομαι. Είναι στάση ζωής, ότι δηλαδή δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε και αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες με θάρρος και αξιοπρέπεια. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων.