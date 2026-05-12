Βορίδης για θητείες εισαγγελέων: «Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι θέλει η Κοβέσι»

Ο παραιτηθείς υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, μίλησε για κεντρικά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας στην ΕΡΤ, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει του Συνεδρίου, και της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο έτη.

Σε ερώτηση για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια, ενώ η κυρία Κοβέσι είχε ζητήσει πενταετία, επισήμανε «δεν έχω δει εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού συμβουλίου.

Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παράτασης της θητείας, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση».

Βορίδης: «Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι θέλει η Κοβέσι»

«Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση. Δεν μπορεί να παρατείνεται, εσωτερικά μάλιστα, έτσι όπως το θέλει η κυρία Κοβέσι, από ένα σώμα, να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.

Άρα λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.

Άρα λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο νομίζω ότι είπε το εξής, ότι εγώ να δεχθώ την παράταση της θητείας, τώρα εικάζω το σκεπτικό του, ξαναλέω ότι δεν έχω διαβάσει τη σκέψη που είχε κάνει το δικαστικό συμβούλιο, παρατείνω τη θητεία για έναν χρόνο που θεωρώ ότι είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί εκκρεμών υποθέσεων και δη των συγκεκριμένων στις οποίες εμπλέκονται το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν στην Ελλάδα.

Αυτό έχει και μια λογική, διότι ειδάλλως μια λογική ότι θα παρατείνω συνεχώς όσο υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις, ε, συγχωρέστε με, οι εκκρεμείς υποθέσεις, εκτός κι αν αποφασίσουν να την κλείσουν την Εισαγγελία, πάντα θα υπάρχουν.

Τι εννοώ δηλαδή; Με κάτι θα καταγίνεται η Εισαγγελία, κάτι θα έχει, κάτι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί, κάποια υπόθεση θα είναι εκκρεμής σε κάποιο επίπεδο.

Άρα, με αυτή την έννοια νομίζω ότι τα δύο χρόνια, οι εκτιμήσεις που έκανε το δικαστικό συμβούλιο ότι είναι επαρκής χρόνος ολοκλήρωσης των εκκρεμών των εισαγγελικών ερευνών, οι οποίες είναι τώρα εκκρεμείς. και κάποια στιγμή εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται θα ολοκληρωθούν. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η σκέψη του Δικαστικού Συμβουλίου» συμπλήρωσε.