Άρειος Πάγος: Ομόφωνη διετής ανανέωση θητείας για τους τρεις Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Το «πράσινο φως» για την παραμονή των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων στις θέσεις τους άναψε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, οι Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσιος Μουζάκης έλαβαν διετή ανανέωση θητείας, με το 11μελές όργανο να κρίνει απαραίτητη την παραμονή τους για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σοβαρών δικογραφιών που ήδη χειρίζονται.

Στη συνεδρίαση, η οποία επισφράγισε τη θεσμική συνέχεια στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμμετείχαν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Η απόφαση αυτή έρχεται να επιλύσει τη διοικητική εκκρεμότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον κεντρικό ρόλο του ΑΔΣ στις εσωτερικές δικαστικές διαδικασίες.

Και οι τρεις ευρωπαίοι εισαγγελείς κρίθηκε από τους ανώτατους δικαστικούς, που μετέχουν στο ΑΔΣ, ότι πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες, τις οποίες χειρίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ανανεώσει για μια πενταετία τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.

Ακόμη, το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αύξηση των τριών θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωεισαγγελίας (είναι 10 σήμερα) ήταν αίτημα της Λάουρα Κοβέσι, το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Τέλος, προηγήθηκε η συνεδρίαση του 15μελούς ΑΔΣ για τις προαγωγές 15 προέδρων εφετών στον βαθμό του αρεοπαγίτη και 5 αντεισαγγελέων εφετών στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.